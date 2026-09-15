El BNG reclama en el Parlamento un cambio en los horarios del Castro Baxoi de Miño

El BNG presentará una iniciativa en el Parlamento para exigir una «solución definitiva» al horario de la ESO en el colegio Castro Baxoi «que garanta que as xornadas lectivas se desenvolvan conforme á legalidade».

El portavoz nacionalista en Miño, Alberte G. Nicolás, y la diputada Mercedes Queixas acusan a la Xunta de «privar al alumnado de la ESO de 50 minutos lectivos como consecuencia dunha organización horaria condicionada polo transporte escolar».

«A redución do tempo efectivo das sesións supón unha merma na calidade educativa ao perder unha clase por semana e evidencia, unha vez máis, as consecuencias das políticas de recorte do PP no ensino público», critica Queixas.

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El BNG presentará además una moción al pleno municipal para instar a la Xunta a enmendar este problema y realizar las obras de mejora pendientes.