Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Se mantiene la fecha para abrir la intermodalNuevo modelo de selectividadLa cerámica, de moda en A CoruñaLa violencia de género y sexual en A Coruña, a fondo: faltan forensesPuerta abierta a GijselhartLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

Educación

El BNG reclama en el Parlamento un cambio en los horarios del Castro Baxoi de Miño

Alberte G. Nicolás y Mercedes Queixas a la entrada del colegio Castro Baxoi, en Miño.

Alberte G. Nicolás y Mercedes Queixas a la entrada del colegio Castro Baxoi, en Miño. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Miño

El BNG presentará una iniciativa en el Parlamento para exigir una «solución definitiva» al horario de la ESO en el colegio Castro Baxoi «que garanta que as xornadas lectivas se desenvolvan conforme á legalidade».

El portavoz nacionalista en Miño, Alberte G. Nicolás, y la diputada Mercedes Queixas acusan a la Xunta de «privar al alumnado de la ESO de 50 minutos lectivos como consecuencia dunha organización horaria condicionada polo transporte escolar».

«A redución do tempo efectivo das sesións supón unha merma na calidade educativa ao perder unha clase por semana e evidencia, unha vez máis, as consecuencias das políticas de recorte do PP no ensino público», critica Queixas.

Noticias relacionadas

El BNG presentará además una moción al pleno municipal para instar a la Xunta a enmendar este problema y realizar las obras de mejora pendientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de España: “Hacemos 200 kilos al día y necesitamos seis horas”
  2. Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros
  3. El dulce de Vigo con una 'receta secreta' que empieza a conquistar A Coruña: 'La gente se lo lleva de tres en tres
  4. Los influencers llegan a los tanatorios de A Coruña en busca del menú del día: 'Pagamos 20 euros los dos
  5. El restaurante que desafía a la tortilla de Betanzos con una pizza que ya conocen 250.000 personas: 'Todo el mundo viene a por ella
  6. Todo listo para O Burgo Fest, que se celebrará el sábado en el paseo
  7. El Superior reprocha a Oleiros su 'inactividad' ante la denuncia de una supuesta infracción urbanística
  8. La Xunta autoriza la transformación de un eucaliptal de Orro, en Culleredo, en una plantación de aguacates

Miño comienza la obra para crear un área de autocaravanas en el aparcamiento de A Galea

Miño comienza la obra para crear un área de autocaravanas en el aparcamiento de A Galea

El Pleno de Abegondo da luz verde al convenio con la Xunta para el saneamiento de Orto y Crendes

El Pleno de Abegondo da luz verde al convenio con la Xunta para el saneamiento de Orto y Crendes

El BNG reclama en el Parlamento un cambio en los horarios del Castro Baxoi de Miño

El BNG reclama en el Parlamento un cambio en los horarios del Castro Baxoi de Miño

El Tribunal de Contratación inadmite el recurso del PSOE al contrato de limpieza de Oleiros

El Tribunal de Contratación inadmite el recurso del PSOE al contrato de limpieza de Oleiros

Los jabalíes vuelven a Culleredo y el Ayuntamiento denuncia la "pasividad" de la Xunta

Los jabalíes vuelven a Culleredo y el Ayuntamiento denuncia la "pasividad" de la Xunta

Aparatoso accidente en el cruce de Queirís, que sigue sin plazos para su reforma

Betanzos cita a los alcaldes para articular "una respuesta común" a los problemas del transporte

Betanzos cita a los alcaldes para articular "una respuesta común" a los problemas del transporte

El derribo de la antigua Opel abre la puerta a nuevas viviendas y más zona verde en Perillo

El derribo de la antigua Opel abre la puerta a nuevas viviendas y más zona verde en Perillo
Tracking Pixel Contents