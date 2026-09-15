El Consorcio de As Mariñas licita la compra de nuevos contenedores y medios para incrementar el reciclaje

El Consorcio de As Mariñas continúa con la implementación del quinto contenedor y el impulso al reciclaje en origen. El ente supramunicipal en el que están incluidos los concellos de Culleredo, Cambre, Bergondo, Oleiros, Sada, Betanzos, Abegondo y Carral ha sacado a licitación el suministro de nuevos contenedores para biorresiduos de grandes productores, así como otras actuaciones para la instalación y mejora de la eficiencia en la gestión de residuos.

El contrato, dividido en cinco lotes, supone una inversión de 310.371 euros. El Consorcio justifica que el "crecimiento del servicio", así como "nuevas necesidades operativas", hacen necesaria la contratación de "actuaciones específicas" para mejorar la calidad de la separación, la trazabilidad de los flujos y la cobertura territorial. Por ello se refuerza los medios materiales y operativos vinculados, sobre todo, a la gestión de los biorresiduos.

La adquisición de estos medios materiales coincide también con el nuevo contrato para la recogida de la basura, también en licitación. En este se apuesta por un aumento de la cobertura de territorial y la mejora ambiental del servicio, en particular de productores singulares, que suman unos 461 en total en la actualidad, pero cuyo número irá creciendo en los próximos años. Así, donde antes solo se recogía cartón, ahora el Consorcio aumenta la recolección de envases ligeros y otros residuos orgánicos.

Esta nueva licitación incluye, en el primer lote, el suministro de 300 contenedores destinados a la recogida separada de biorresiduos por grandes productores. Cada uno tendrán que tener una capacidad de 120 litros por unidad y serán usados por comerciantes, hosteleros, comercio alimentario y otros productores.

El segundo lote es el de mayor importe, unos 123.700 euros, y está dedicado a la compra de un vehículo específico para residuos de origen vegetal. Este tendrá que ser nuevo, 100% eléctrico y "preparado para la transformación, montaje de carrocería e instalación de equipos especializados", con un uso para la recogida separada de restos de podas, ramas o césped. Este camión tendrá que tener una batería con "capacidad suficiente" para las rutas en el ámbito del Consorcio de As Mariñas, así como una autonomía funcional mínima de hora y media de trabajo para el equipo de carga.

Además, se comprará un nuevo punto limpio móvil para la recogida selectiva de residuos textiles, baterías y pilar o aerosoles.

Nueva formación en compostaje

El Consorcio también busca avanzar en la formación para el compostaje doméstico y comunitario. Aunque en el contrato para la recogida de la basura ya se contemplan campañas de concienciación sobre el uso de estos contenedores, en este proyecto se propone, además, un mínimo de 16 formaciones conjuntas (dos por cada municipio), así como la elaboración de hasta 1.000 guías informativas y seguimiento individualizado a las personas participantes.

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El contrato se cierra con actuaciones para mejorar los puntos limpios fijos, con la instalación y sustitución en cierres y portales, además de la configuración de nuevos sistemas de alarma y videovigilancia.