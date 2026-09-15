El derribo de la antigua Opel abre la puerta a nuevas viviendas y más zona verde en Perillo

La pasada semana se iniciaron los trabajos de demolición del antiguo concesionario de la marca Opel en Perillo. El inmueble, que había sido víctima de un incendio el pasado mes de mayo, será reducido a escombros en las próximas semanas, cuando la empresa contratada por la propiedad finalice los trabajos. Después, será el momento de comenzar a trabajar en el futuro de este solar, en el que se pueden levantar varios bloques de viviendas, pero que también posibilitará la ampliación de la zona verde existente en la zona.

Las obras, por lo que señalaron a este medio desde la empresa Demoliciones Coruña, durarán aproximadamente un mes. De momento los trabajos se centran en la retirada de materiales, como las planchas de fibrocemento de la cubierta o elementos antiguos del concesionario. Quedará para el final, por su complejidad, la demolición del frente de la nave más próximo a la N-6, que ya cuenta con el visto bueno de la Demarcación de Carreteras.

De momento no se conocen los planes que tiene la propiedad para el terreno, pero el Plan General de Oleiros le permite edificar varios bloques de viviendas cuya disposición permitiría cerrar una manzana, con su correspondiente patio, con el edificio colindante, un inmueble de seis alturas al que ahora están adosadas las naves y que alberga en sus bajos una tienda de pinturas.

Altura limitada

Sin embargo, el documento urbanístico, que mantiene la alineación de las fachadas al borde del carril de incorporación a la N-6 de la avenida das Mariñas, no permite levantar tantas plantas, sino que limita la edificabilidad a bajo más tres alturas. Esta cota, que es la misma que presentan tanto el inmueble situado al otro lado de la rúa As Garridas como los que completan el frente de la avenida hasta la rotonda del Sol y Mar, es similar a la altura máxima que presenta la nave en la actualidad.

Alineaciones contempladas en el Plan General de Oleiros para los terrenos de la antigua Opel. / LOC

Donde sí se notarán los cambios es en la parte trasera de la parcela, donde las naves actuales desaparecerán para dejar paso a nuevos bloques de bajo más tres alturas, pero sobre todo a una gran zona verde de unos 2.000 metros cuadrados que separará las nuevas construcciones de los edificios de la rúa Tras do Río y que dará continuidad al parque existente en la zona.

El entorno de la N-6 en este punto vivirá en los próximos años una auténtica revolución urbanística, ya que, además de los pisos que se levanten en la parcela de la antigua Opel, al otro lado de la nacional está prevista otra urbanización con más de 80 viviendas, la de A Xesteira, que ya tiene despejados los terrenos para que las máquinas empiecen a obrar.