Los jabalíes vuelven a Culleredo y el Ayuntamiento denuncia la "pasividad" de la Xunta
El Gobierno local exige un "plan de choque" y medidas técnicas ante un "riesgo evidente para la seguridad"
Los jabalíes han vuelvo a pasear por Culleredo, destrozando parques y zonas verdes de áreas como Vilaboa, A Corveira y O Burgo. Ante esta situación el Gobierno local ha exigido soluciones técnicas inmediatas a la Xunta y denuncia la "incomprensible e irresponsable pasividad" de la administración autonómica ante la "reiterada" incursión de los animales en las zonas urbanas.
El Ayuntamiento critica que la Xunta tiene la competencia exclusiva sobre la gestión de la fauna silvestre y el control cinegético, por lo que considera "inaceptable" que pretenda trasladar a los concellos la "presión" de un problema que va más allá del ámbito municipal.
El alcalde José Ramón Rioboo destaca que la presencia de jabalíes "hace mucho que ha dejado de ser un hecho anecdótico para convertirse en riesgo evidente para la seguridad". "No podemos a esperar a que ocurra una desgracia para que la Xunta se decida a actuar", dice.
Entre los lugares de avistamiento están los entornos de los centros educativos, parques y zonas residenciales, por donde dejan a su paso daños, entre los que destacan la plaza de la iglesia de Vilaboa o el parque de A Corveira. Esto, señala el Ayuntamiento, se traduce en un "trabajo de reposición sin fin para el servicio de jardinería".
El Ejecutivo local avisa además de la gravedad del riesgo viario, ya que estos animales están en los alrededores de infraestructuras como la autopista, la línea de ferrocarril y otras carreteras interurbanas. "La prioridad absoluta de cualquier gobierno debe ser la seguridad de las personas y la Xunta está mirando hacia otro lado con una frialdad inconcebible", destaca el alcalde, que pide un plan de choque con "medidas inmediatas".
El Concello de Culleredo apunta que está abierto a cooperar con el Gobierno autonómico pero reclama que no se opten "por parches". Culleredo cuenta ya con un plan de control en las zonas periurbanas.
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