Miño comienza la obra para crear un área de autocaravanas en el aparcamiento de A Galea

El Concello de Miño ha comenzado los trabajos para acondicionar una nueva área de autocaravanas en A Galea en respuesta a la demanda de usuarios de este tipo de vehículos y tras consensuar las necesidades con la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA).

Este espacio, que contará con cinco plazas, se situará en el aparcamiento de A Galea, una zona que cuenta ya con varias infraestructuras deportivas (pistas de tenis y pádel y un pump track) y una pista de fútbol sala que está previsto cubrir próximamente, explica el Gobierno local.

Noticias relacionadas

El área incorporará nuevas instalaciones de fontanería y saneamiento y se mejorarán la iluminación y la seguridad del aparcamiento con la incorporación de dos farolas en los laterales y de un vallado de protección para prevenir el paso de personas a la carretera, así como la colocación de la señalización viaria correspondiente, detalla en un comunicado.