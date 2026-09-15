Miño comienza la obra para crear un área de autocaravanas en el aparcamiento de A Galea
El Concello de Miño ha comenzado los trabajos para acondicionar una nueva área de autocaravanas en A Galea en respuesta a la demanda de usuarios de este tipo de vehículos y tras consensuar las necesidades con la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA).
Este espacio, que contará con cinco plazas, se situará en el aparcamiento de A Galea, una zona que cuenta ya con varias infraestructuras deportivas (pistas de tenis y pádel y un pump track) y una pista de fútbol sala que está previsto cubrir próximamente, explica el Gobierno local.
El área incorporará nuevas instalaciones de fontanería y saneamiento y se mejorarán la iluminación y la seguridad del aparcamiento con la incorporación de dos farolas en los laterales y de un vallado de protección para prevenir el paso de personas a la carretera, así como la colocación de la señalización viaria correspondiente, detalla en un comunicado.
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