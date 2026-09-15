El Pleno de Abegondo da luz verde al convenio con la Xunta para el saneamiento de Orto y Crendes
El acuerdo prevé una inversión de 1,5 millones para mejorar las infraestructuras y preservar las zonas de alrededor del embalse de Cecebre
El Pleno de Abegondo dio este martes luz verde al acuerdo de 1,5 millones con la Xunta para el saneamiento de Orto y Crendes, además de aprobar una inversión de 409.000 euros para el saneamiento de Limiñón, que se financiará con fondos provinciales.
El alcalde José Antonio Santiso destacó que las obras en la península de Crendes "presenta un evidente interese público, ao estar destinada á mellora das infraestruturas necesarias para a prestación dun servizo básico, así como á preservación do medio ambiente". El regidor también indicó que estas actuaciones presentan un "altísimo coste" a las áreas rurales por la dispersión geográfica de las parroquias.
Las obras consistirán en la canalización de aguas residuales por los núcleos de Agrolongo, Tras da Igrezxa, O Castro y O carril, donde se instalarán 13 tramos de colectores, 79 pozos de registro y un pozo de bombeo para evacuar las aguas a la planta de tratamiento. Augas de Galicia ejecutará las obras, que luego pasarán a titularidad municipal. Abegondo asumirá la responsabilidad de la puesta en servicio, explotación, conservación y mantenimiento durante un mínimo de cinco años.
Durante el pleno también se aprobaron los proyectos que serán financiados por la Diputación de A Coruña a cargo del POS Adicional. Abegondo dedicará más de 409.000 euros a la dotación de saneamiento para el núcleo de A Fraga en Limiñón.
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