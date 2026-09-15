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El Tribunal de Contratación inadmite el recurso del PSOE al contrato de limpieza de Oleiros

El órgano autonómico confirma que la ampliación del servicio de limpieza se ajusta a las cláusulas vigentes al representar solo el 1,7% del importe total del contrato

El concejal socialista Jesús Fernández en un pleno del Concello de Oleiros

El concejal socialista Jesús Fernández en un pleno del Concello de Oleiros / LOC

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Pablo Barro

Oleiros

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tecgal) ha inadmitido el recurso presentado por el concejal socialista de Oleiros, Jesús Fernández, contra la modificación del contrato del servicio de limpieza viaria municipal, que ampliaba su valor en 73.755 euros respecto a los los 6,4 millones de euros iniciales.

La modificación respondía a la modificación de las características de la avenida de Santa Cristina tras los trabajos de humanización acometidos por la Diputación de A Coruña. Según argumentaba el Concello, la elección de un pavimento más poroso que el preexistente requiere trabajos de limpieza más complejos y la necesidad de emplear una baldeadora para garantizar la eliminación profunda de la suciedad. Además, añadía que otra de las consecuencias de la renovación de la zona era el notable aumento de la afluencia de usuarios, tanto viandantes como clientes de las terrazas y establecimientos comerciales y, con ellos, un crecimiento exponencial de la suciedad y los residuos.

El Tecgal, que legitima el derecho del recurrente, señala que el motivo no puede prosperar "porque non se menciona sequera cal é o incumprimento e regulación do trámite supostamente omitido". Además, refrenda el proceder del Concello al indicar que la modificación de una infraestructura existente es precisamente uno de los supuestos contemplados por las cláusulas del contrato. A la vista de estos hechos, el Tribunal acuerda inadmitir el recurso del concejal socialista sin apreciar, eso sí, temeridad o mala fe, por lo que no procede imposición de multa alguna. No obstante, el PSOE local aún puede presentar recurso a esta decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Ridículo público

Desde el Concello consideran el fallo del Tecgal como un nuevo "ridículo público" del concejal socialista, al que acusan de "facer políticas baseadas na mentira e na difamación para intentar proxectar un funcionamento ilegal e irregular por parte da administración municipal que non existe".

En un comunicado, el Gobierno local lamenta que el edil, al que amenazaron con llevar a la justicia por falsas acusaciones relacionadas con el concurso para el puesto de director del Centro Multiusos de Bastiagueiro, "volve deixar patente o seu total descoñecemento do funcionamento da Administración", al tiempo que recuerdan que el modificativo recurrido promovido por el Concello representa el 1,7% del precio inicial del contrato, cuando los pliegos establecen que el importe consignado se puede variar hasta en un 20% sin realizar una nueva licitación.

Sin entrar en el fondo

Por su parte, el concejal Jesús Fernández, señala que el Tecgal no entra a valorar la parte de las alegaciones en las que pedía detallar la estructura de costes "para ver de onde sae a cantidade do aumento". "A modificación motívase exclusivamente en que as obras levadas a cabo pola Deputación Provincial na Avenida de Santa Cristina substituíron o firme anterior por un pavimento que retén máis po e sucidade, cousa que xa se sabía antes de licitar o contrato", apuntan desde las filas socialistas.

También indican que el cumplimiento del pliego de no superar el 20% del contrato "non se discutiu en ningún momento; sí a posible vulneración do recollido nos artigos 204 e 205 da Lei de Contratos. Esto é un burdo intento de manipulación", denuncian. En la misma línea aseguran que los concejales socialistas no ponen en cuestión el trabajo de los funcionarios, pero sí critican el hecho de que Alternativa "se parapete" en ellos "para non alcarar as súas decisións.

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Por último, consideran que el ridículo en esta cuestión lo hace "quen é incapaz de facer cumprir os pregos a empresa de limpeza viaria", a la que acusa de no realizar la limpieza contratada alrededor de los contenedores de basura o la retirada de las escombreras ilegales "sen ser sancionada económicamente por iso".

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