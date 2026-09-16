Arteixo declara desierto el concurso para gestionar de la cafetería de Suevos
El Concello rechazó las dos ofertas de empresas que se habían presentado por incumplimiento de las condiciones y por no tener una actividad relacionada para el contrato
El Concello de Arteixo ha declarado desierto el concurso para gestionar la cafetería del centro social de Suevos. La concesión había salido a licitación por un precio simbólico de un euro el pasado mes de julio, pero el Ayuntamiento rechazó las dos ofertas presentadas.
El bar del local social ubicado en el número 2 de la Rúa Cruceiro se planteaba como un proyecto para reactivar la economía local, fomentar la creación de empleo y además, convertirse en un punto de encuentro para los vecinos de la parroquia. Al concurso se presentaron dos empresas, la primera de las cuales fue rechazada por incumplir parte de los pliegos administrativos, mientras que la segunda "no dispone de capacidad de obrar para la ejecución de presente contrato", ya que la actividad de empresa no tenía relación con la gestión de la cafetería. Ante esta situación el Concello declaró desierto el concurso, que tendrá que volver a salir a licitación.
El centro social había sido la antigua sede del club de fútbol de la parroquia y el edificio fue renovado por el Concello en 2021. En sus tres plantas están ubicadas, además de la cafetería, salas de oficinas para reuniones de la entidad deportiva y asociación de vecinos, así como una sala polivalente y un gimnasio. La cafetería cuenta con una superficie útil total de 143,15 metros cuadrados, distribuidos en una zona de comedor (77,80 metros), barra (13,80 metros), cocina (10,30 metros), almacén (22,90 metros) y una terraza al aire libre sobre la fachada principal (18,35 metros).
Las bases del contrato para la cafetería establecían un canon mínimo de tan solo 1 euro al año para facilitar la viabilidad del negocio y garantizar el servicio. La medida, señalaba el Concello en el contrato, era necesario porque el valor social de mantener abierto el bar "prevalece sobre la rentabilidad económica que pueda obtener el adjudicatario". Por este mismo precio se había también licitado el contrato para la gestión cafetería del local social de A Lagoa, en Chamín, y el de Armentón. El contrato tenía un período inicial de dos años, con la posibilidad de prórrogas hasta alcanzar un máximo de cuatro años.
La futura concesionaria estaba previsto que asumiera la gestión directa del local, así como del mobiliario adscrito al mismo, con el compromiso de mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza y conservación para el desarrollo de las actividades cotidianas de la parroquia.
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