Cambre se convierte en el escenario de la ciencia en España con la presentación de Science on Stage

Este fin de semana la feria Open Science de Cambre vivirá otro nuevo hito. Además de los más de 90 experimentos que se podrán observar en el evento, también habrá la presentación de la asociación Science on Stage Spain-Andorra.

La iniciativa, formada por algunos de los docentes más reconocidos de España, busca conectar al profesorado de ambos países para seleccionar proyectos STEM y presentarlos luego en un escenario europeo.

"Se traduce como Ciencia en Escena", explica el profesor del IES David Buján José Manuel Viñas. "Por toda Europa se hace una feria de ciencia cada dos años donde se presentan proyectos escolares".

Este evento sirve también como un punto de conexión para que los docentes aprendan los porqués detrás de cada iniciativa y cómo adaptarlos a sus clases, sean del nivel educativo que sean o con las particularidades materiales de cada uno. "Lo que se presentan son proyectos reales, que tienen peso. En los errores se ve como adaptarlos al aula, de profesor a profesor", dice Viñas.

El profesor cambrés, que ahora es también director del Centro de Formación y Recursos para el profesorado de Galicia, forma parte de los miembros fundadores de la asociación, que incluye nombres como Bárbara de Aymerich, ganadora del Global Teacher Award, el ‘Nobel de la Educación’ y fundadora de la escuela de pequeños científicos, Espiciencia; Luis Carlos Pardo de la Universitat Poliècnica de Catalunya, que también dará un espectáculo en la feria de este fin de semana; Nuria Muñoz Colina, del colegio La Inmaculada de Algeciras o Ana Belén Yuste, del IES María Pacheco de Toledo.

"Son personas de renombre en la enseñanza STEM", asegura Viñas, que dice que la sede de la asociación estará en Cambre y que los distintos miembros coordinarán la selección de proyectos para ir después a Europa. Buena parte de ellos se reunirán este fin de semana en la Open Science de Cambre.

El objetivo de los experimentos que seleccionen será la "replicabilidad". "De esta manera los profesores podemos transformar los experimentos y los podemos aplicar en nuestras clases", afirma Viñas.

"Hay un montón de categorías, medioambiente, nuevas tecnologías, Inteligencia artificial...", señala el profesor del IES David Buján, que añade que también hay iniciativas que combinan otras materias, como el teatro o la literatura para incorporar estas pruebas científicas. "Es muy enriquecedor crear actividades artísticas con la ciencia".

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Esta iniciativa, destaca Viñas, sirve no solo para que los propios alumnos sean atraídos a las ciencias, sino también para que puedan explicar sus experimentos, ver si de verdad los entienden y así, mejorar esa comprensión lectora en la que los últimos años han perdido competencias. "Es un ejercicio muy útil para ellos", certifica el profesor.