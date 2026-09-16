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Uno de los mercadillos más antiguos de Galicia está a 30 minutos de A Coruña: más de 150 puestos con pulpo, artesanía y flores perfectos para visitar dos veces al mes

Esta feria centenaria se celebra los días 9 y 23 y combina productos locales, artesanía y gastronomía gallega

Una de las raciones de pulpo que se sirve en este mercado centenario del área coruñesa.

Una de las raciones de pulpo que se sirve en este mercado centenario del área coruñesa. / YouTube

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Alicia Pardo

Los mercadillos son una de las citas gallegas por excelencia. Cada vez que se celebran, vecinos y curiosos peregrinan a los puestos con la intención de llenar sus despensas, descubrir productos de proximidad o incluso encontrar un nuevo conjunto para su armario.

Entre las ferias de Galicia, hay pocas que reúnan una variedad de entretenimientos tan grande como la que se festeja en Curtis cada 9 y 23 del mes. Sus más de cien años de historia la convierten en uno de los mercados más antiguos y también en uno de los más importantes del área de Betanzos, donde se ofrecen alimentos, artesanía, plantas y objetos decorativos en más de 150 puestos.

Las queseras vende sus productos en la feria de Curtis.

Las queseras venden sus productos en la feria de Curtis. / Concello de Curtis

Así es la feria de Curtis, el mercado centenario de Galicia

Una de las cosas que se percibe primero en los 25.000 metros cuadrados del recinto ferial del concello de Curtis es el olor de la comida. Junto a los quesos artesanos de Arzúa y los embutidos, quienes se acercan pueden degustar filloas preparadas al momento en los fogones y hacer una parada técnica frente a una tapa de pulpo antes de seguir explorando el espacio.

Conviene tomarse el tiempo necesario para descubrir todos sus rincones, en los que se puede encontrar desde textil hasta bisutería y roscas de pan. Los productos vienen de todas partes: los agricultores se acercan desde Carral, Melide, Paderne, Boqueixón, Toques y Oza-Cesuras para despachar su cosecha en la feria de Curtis, que se convierte en un colorido puzle de hortalizas, miel, carne y fruta fresca.

Los visitantes también proceden de distintas zonas del territorio y algunos incluso tienen presencia en las redes sociales. Ha sido el caso de la creadora de contenido Saray Rodríguez, conocida en Instagram como @senparaxe, que compartió con sus seguidores algunas de sus partes favoritas de este mercadillo tradicional gallego.

La influencer alabó la posibilidad de comprar "productos frescos y de temporada" -algunos de ellos ecológicos- y la opción de tratar "directamente con los productores de tú a tú". "Las propias queseras venden los productos que elaboran", dijo Rodríguez, que exploró la gastronomía de Galicia a lo largo de los distintos stands, con los churros y el chorizo de castañas como paradas imprescindibles.

'Cuncas' de vino para coronar la visita

Además de por la comida, este mercado de la comarca coruñesa es famoso por su feria ganadera y caballar. También hay stands de jardinería y artesanía, donde los creadores dan salida a flores, cestas y mobiliario de madera con el que decorar la casa o llenar el jardín con un poco más de verde.

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El interior de una de las naves del mercado.

El interior de una de las naves del mercado. / Concello de Curtis

Como parte de las 'casetas' están a cubierto en naves, el recinto ferial puede visitarse con independencia de la climatología. Para cerrar el paseo, lo mejor es sentarse en una de las mesas y disfrutar de dos de las citas estrella del mercadillo: la carne ao caldeiro y el pulpo, que le ponen el broche a la jornada si se acompañan de "su cunquiña de viño".

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