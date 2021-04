Bifrutas: Mezclar leche y zumo, ¿a quién se le ocurre?

Contenido ofrecido por:





¿Te acuerdas cuando tu madre o tu abuela te decían que primero debías tomar el zumo y luego la leche porque si no se cortaba? No iban del todo desencaminadas… Si se mezcla en un vaso zumo de una fruta ácida y leche, en pocos segundos se separará: arriba quedará un líquido blanquecino, el suero, y abajo una masa más sólida y grumosa, las proteínas.

Palabra sabia de abuelas, por un lado. Química, por otro. Y en el medio, entre creencia y ciencia, Tomás Pascual. ¿Por qué, quien sino él podría atreverse a desafiar a todos y crear una bebida perfecta combinando dos ingredientes aparentemente incompatibles porque “se cortan”?

La historia de Bifrutas

Era el año 1997 y Pascual -el mismo que trajo a España el primer uperisador y el primer brik de cartón- acude a la feria internacional alimentaria de Anuga en Alemania. Allí, le ofrecen probar una exótica mezcla de leche y zumo, los dos alimentos estrella de su negocio en España. Su gran olfato comercial y su instinto emprendedor se activan de forma instantánea y tras varios desarrollos y un largo trabajo en su fábrica de Aranda de Duero (Burgos), crea una categoría disruptiva en el mercado español: el conocido Bifrutas de hoy, Biofrutas de entonces.

Víctor Garijo, responsable de I+D+i de Bebidas en Pascual, corrobora la historia: “Logró introducir todo en un solo trago. Era impensable en la época. Y no solo que mezclaran zumo y leche haciendo posible una bebida estable, sin cortarse como consecuencia de la acidez del zumo, sino que el resultado fuera un equilibrio de sabores en el que cada parte acentúa lo positivo de la otra. Desde entonces, no lo he visto en ninguna parte del mundo”, cuenta. La fórmula secreta se la queda para él en Aranda, porque Bifrutas se sigue produciendo en esta ciudad burgalesa.

“En 1997 Tomás Pascual logró introducir leche y zumo en un solo trago. Era impensable en la época. No lo he visto en ninguna parte del mundo”, Víctor Garijo, responsable de I+D+i de Bebidas en Pascual

“Bifrutas creó un nuevo mercado y aunque normalmente los nuevos desarrollos tienen un recorrido corto, hoy podemos decir que es una categoría consolidada en el supermercado”, explica Garijo. Y añade: “En Pascual supimos darle un volumen grande y ver el enorme potencial. Siempre hemos sido los líderes de la categoría desde que la creamos. Y pretendemos seguir siendo el motor”.

Ese Bifrutas del 97 llega en la actualidad a más de 2 millones de hogares y tiene una distribución ponderada del 99%, lo que significa estar prácticamente en todos los supermercados, hipermercados, etc.

Los primeros fueron Tropical y Mediterráneo y desde entonces, se han ido incorporando nuevos miembros a la familia: Pacífico, Ibiza, Pasión, Florida, Plátano y Fresa… Incluso Galleta María y Cereales. Entre 2006 y 2010 pasó a llamarse Pascual Funciona. Ese año se probó una innovación, el formato en lata. En 2014, nacía Bifrutas Pouch, un envase en forma de bolsa con un tapón que permitía dosificar fácilmente la bebida. Un año después lanzaron al mercado Active, una bebida que mantenía la esencia y el sabor Tropical -leche, zumo de fruta y vitaminas- y al que se le añadía cafeína y guaraná. En los años venideros llegaron los Bifrutas Zero. Y la historia continúa.

Prueba y error, porque como dice Víctor Garijo “la parte más difícil de un proceso de innovación es acertar. Con Bifrutas intentamos conjugar dos cuestiones: desarrollar el mejor producto posible desde el punto de vista técnico y que sea ideal para el consumidor”.

El Bifrutas del 2021, el Bifrutas Natural

Siguiendo esta premisa, y en un momento en el que los hábitos apuntan una alimentación cada vez más saludable, Bifrutas vuelve a reinventarse y responde a las nuevas demandas del consumidor creando una gama con ingredientes de origen 100% natural y vitamina C.

En 2021 Bifrutas vuelve a reinventarse y presenta una gama de productos que utiliza ingredientes de origen 100% natural

Los nuevos Bifrutas mantienen al producto libre de conservantes, colorantes y edulcorantes; aumentando sus proporciones de leche y zumo y reduciendo hasta en un 40% los azúcares añadidos. Además, son fuente de vitamina C, reforzando su carácter saludable. Bifrutas se perfila como una bebida completa con sus 4 tradicionales sabores (Tropical, Mediterráneo, Pacífico e Ibiza) que convivirán con la gama Bifrutas Original, todavía disponible para aquellos consumidores amantes del sabor ‘de siempre’.

Los nuevos Bifrutas contienen más leche y zumo y reducen hasta en un 40% los azúcares añadidos

“Hemos hecho más de 200 prototipos para llegar al mejor producto”, responde Gijaro al ser preguntado sobre cómo han llegado a este nuevo Bifrutas. Y “nuestra ambición es seguir trabajando para que, en un futuro, lo más próximo posible, sea todavía mejor” añade. Una ambición muy ligada al propósito de la compañía “Dar lo mejor” y al espíritu de Tomás Pascual cuando hace casi 25 años diseñó este “imposible” Bifrutas. Porque como él decía, parafraseando a Picasso y aplicándolo a la industria alimentaria, “yo hago lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera”.