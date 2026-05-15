El impulso cultural que activa territorios

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Henar de León

La música es ocio, celebración y encuentro. Acompaña momentos compartidos y sirve como lenguaje común entre personas de distintas generaciones y lugares. En muchos rincones de España, a veces lejos de los grandes auditorios y los circuitos de ocio habituales, es una manera de preservar tradiciones, reforzar la identidad local y mantener vivo el patrimonio cultural del territorio.

Los eventos musicales son auténticos motores de dinamización social en los pueblos. Festivales, ciclos de conciertos, recitales, certámenes y otros proyectos han demostrado su capacidad para atraer visitantes, estimular la economía local y crear nuevas oportunidades para vecinos, artistas emergentes y emprendedores. El acceso a la cultura es clave para reforzar el tejido comunitario y la cohesión territorial.

Más de 20 representantes de entidades referentes del sector musical se reunieron en el Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu.





Por eso, desde hace más de tres décadas, la Fundación Banco Sabadell da impulso a proyectos culturales y artísticos como expresión de su compromiso con el progreso y el bienestar social. Consciente de la brecha de acceso a la cultura en algunas zonas, la entidad hace del apoyo al talento joven y la cultura a lo largo de todo el territorio una de sus prioridades. Su labor no se limita a la financiación, actúa también como conector estratégico, facilitando el acercamiento entre iniciativas que preservan el patrimonio cultural y artístico, con especial atención al talento joven.

Y lo hace con una visión que integra innovación y tradición, garantizando que sean actividades sostenibles y que generen un impacto real y duradero en las localidades. El objetivo es contribuir a crear proyectos capaces de consolidarse en el tiempo, fortalecer el tejido social y convertirse en una herramienta de desarrollo para el territorio.

Más de 20 representantes de entidades referentes del sector musical se reunieron en el Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu.

Colaboración y diálogo

SumArte, iniciativa de la Fundación Banco Sabadell, nace para fortalecer el ecosistema cultural mediante la colaboración. En su cuarta edición, celebrada el pasado martes en el Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu, el encuentro se centró específicamente en proyectos musicales que impulsan el patrimonio rural, reuniendo a más de 20 representantes de entidades de referencia para reflexionar sobre el papel de la música como herramienta de revitalización cultural y económica en contextos rurales.

La iniciativa se enmarca en La Cultura del Talento Lab, un laboratorio de innovación de la Fundación Banco Sabadell concebido para generar espacios de colaboración y cocreación, con la finalidad de abordar distintos desafíos de futuro. Durante la jornada se debatieron cuestiones clave como la importancia de las alianzas duraderas, la financiación y la integración con la comunidad.

Entre los participantes estuvo Atrium Musicae de Cáceres, festival que une música clásica y patrimonio histórico; el Cicle d’Òpera a Catalunya, referente de la ópera itinerante y del impulso al talento joven; y el Festival Bal y Gay, que acerca la música clásica a la Mariña lucense como herramienta de cohesión cultural.

También asistieron representantes del Raimat Arts Festival, que integra música, arte y paisaje en Lleida; Espurnes Barroques, que combina conciertos, patrimonio y gastronomía en pequeños municipios de la Cataluña Central; y el Fringe Torroella de Montgrí, centrado en la proyección de jóvenes emergentes de música antigua.

Más de 20 representantes de entidades referentes del sector musical se reunieron en el Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu.





La Schubertiada, dedicada a la difusión del lied y la música de cámara, y el Festival Jordi Savall, una de las grandes citas europeas de música antigua, compartieron espacio con iniciativas como Las Piedras Cantan, que utiliza la música para divulgar el patrimonio histórico de Castilla y León, o la Camerata Garnati, enfocada en la recuperación del patrimonio musical y el apoyo a jóvenes intérpretes.

La iniciativa se enmarca en La Cultura del Talento Lab, un laboratorio de innovación para generar espacios de colaboración y cocreación

Y la jornada contó además con la participación del festival Bachcelona, de divulgación musical y apoyo al talento joven; la Quincena Musical de San Sebastián, el festival de música clásica más antiguo de España, así como la Escuela Superior de Música Reina Sofía y su programa de Emprendimiento e Innovación Social.

Más allá de las particularidades de cada proyecto, todos comparten una misma idea: la cultura puede actuar como un verdadero motor de transformación territorial cuando existe una red de apoyo capaz de conectar iniciativas, impulsar el talento y generar nuevas oportunidades.

En un momento en el que muchos municipios buscan fórmulas para mantener vivo su tejido social y cultural, la música continúa demostrando su capacidad para crear comunidad, activar el territorio y proyectar nuevas miradas sobre el mundo rural.