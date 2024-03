EMDR: así se tratan los problemas de anorexia y bulimia

Tratamiento y recuperación

El tratamiento de los trastornos alimentarios que están relacionados con el trauma puede ser complejo y requiere un enfoque multidisciplinario. Es fundamental abordar tanto los síntomas del trastorno alimentario como las causas subyacentes relacionadas con el trauma. El tratamiento puede incluir terapia individual, terapia familiar, terapia de grupo y, en algunos casos, medicación. En Ita A Coruña, se utiliza además una terapia cognitivo-conductual como el EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares), pueden ser útiles para abordar los síntomas del trauma y los trastornos alimentarios.

Además, es importante trabajar en la construcción de una relación saludable con la comida y mejorar la imagen corporal. Esto puede implicar el aprendizaje de habilidades de alimentación intuitiva, la promoción de una alimentación equilibrada y el fomento de una actitud positiva hacia el cuerpo. La recuperación de los trastornos alimentarios relacionados con el trauma puede llevar tiempo y esfuerzo. Es esencial buscar apoyo profesional y rodearse de un sistema de apoyo comprensivo. La recuperación es posible y muchas personas logran superar los efectos del trauma y desarrollar una relación saludable con la comida y su cuerpo.

La buena noticia es que los tratamientos, como los de Ita A Coruña, tienen buenos resultados. Para la paciente A.M, no hay duda. “Antes de empezar el tratamiento me sentía sola, triste y que no había esperanza para mi en mi vida. Estaba además con personas que me hacían mucho daño y no era capaz de ponerles límites porque me sentía muy culpable (y me lo hacían sentir). Estaba fatal: cada día comía y vomitaba varias veces al día, y estaba desesperada porque no era capaz de salir de ahí. Pero hoy estoy muy orgullosa porque soy capaz de poner límites, y de cuidarme de situaciones y personas que me hicieron mucho daño, y que lo siguen haciendo. Pero he cambiado mucho gracias a mi esfuerzo en terapia”.

Si tú o alguien que conoces está lidiando con un trastorno alimentario relacionado con el trauma, es importante buscar ayuda profesional. La recuperación es posible y cada persona merece vivir una vida plena y saludable. Más información.