El nuevo Kia Stonic ofrece un diseño sofisticado y tecnologías de alta gama que elevan la seguridad y la conectividad

Texto: Francesc Branchat

Es uno de los crossovers más populares del mercado. El Kia Stonic ha sido un éxito total desde su aparición en el mercado, en el año 2017. La segunda entrega de este modelo llega con una profunda renovación que mejora la experiencia del cliente y ofrece características propias de segmentos superiores.

El nuevo Stonic ha sido diseñado para satisfacer específicamente las necesidades de los clientes de su principal mercado, Europa. Combina la funcionalidad con el espacio y la utilidad que se espera de un crossover del segmento B, al tiempo que sigue siendo más accesible que la mayoría de las opciones del segmento C.

Diseño con ADN propio

La actualizada filosofía de diseño «Opposites United» de Kia transforma el nuevo Stonic en un crossover más atrevido y expresivo. Este lenguaje visual combina una actitud segura con un carácter divertido. En comparación con la última generación, mantiene sus dimensiones compactas, con una longitud ampliada en 25 mm debido al rediseño de los paragolpes.

La parte delantera presenta cambios como la firma luminosa Star Map de Kia, rejillas delanteras e inferiores más prominentes y estructuradas, así como una aleta delantera actualizada. El rediseño en la zaga se centra en un nuevo portón, luces traseras distintivas, una placa protectora actualizada y un paragolpes de formas más limpias.

Estos cambios se complementan con nuevas opciones de llantas de aleación de 16 y 17 pulgadas, así como unas de 17 pulgadas exclusivas para la deportiva versión GT-Line. La paleta de colores exteriores se ha actualizado con dos colores expresivos: Adventurous Green y Yacht Blue.

Calidad interior sobresaliente

El interior del Stonic ha sido rediseñado con influencia de segmentos superiores, confirmando la estrategia de Kia para popularizar sus funciones más avanzadas. Un elemento nuevo es la disposición panorámica de doble pantalla, formada por dos pantallas de alta resolución de 12,3 pulgadas que fusionan el infoentretenimiento y la información del vehículo.

La pantalla táctil multimodo sustituye los controles tradicionales del sistema de climatización por una interfaz que permite alternar fácilmente entre los ajustes de climatización y los menús de infoentretenimiento. El habitáculo también presenta nuevos diseños de volante de dos o tres radios, un pomo de cambio y una consola central renovados, así como un diseño actualizado del salpicadero. La refinada experiencia se completa con puertos USB-C de carga rápida, conexión inalámbrica para smartphones e iluminación ambiental.

Conectividad para la “generación digital”

Disponible en tres acabados denominados Concept, Drive y GT-Line, el nuevo Kia Stonic es una opción ideal para conductores que desean mantenerse conectados mientras se desplazan. Equipado con el avanzado Kia Connect, ofrece servicios basados en la nube y diagnósticos del vehículo en tiempo real.

Para una mayor tranquilidad, los usuarios pueden supervisar, controlar e interactuar de forma remota con su vehículo a través de Kia App. Por su parte, la Digital Key permite desbloquear y arrancar el vehículo utilizando un smartphone o un smartwatch compatible.

Electrificación ligera

Kia ofrece un sistema de propulsión adaptado a las diversas necesidades de movilidad del mercado europeo. El nuevo Stonic equipa un motor de gasolina 1.0 T-GDI de 100 CV y, como alternativa, se puede optar por una eficiente versión mild-hybrid (MHEV) de 115 CV con consumo WLTP de 5,4 litros a los 100 km, que puede equipar cambio automático de doble embrague y siete velocidades.

El nuevo Stonic eleva el listón de la seguridad en el segmento B con un conjunto ampliado de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Estos dispositivos, propios de vehículos de segmentos superiores, contribuyen a posicionar al modelo como líder de su clase en materia de seguridad.

Presenta dos novedades que refuerzan el paquete de seguridad, como son un asistente de conducción en carretera y un sistema de freno multicolisión, que se unen a tecnologías como el sistema de asistencia para evitar colisiones en ángulo muerto, sistema de advertencia de salida segura, sistema de asistencia para evitar colisiones frontales, asistencia de conducción en carretera o el asistente de seguimiento de carril.