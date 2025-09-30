Medimos, reducimos, neutralizamos

Del cerdo, ¡hasta los purines! se enmarca dentro del proyecto #BuenaHuella, liderado por Naturgy, que en 2025 busca informar de manera didáctica sobre el papel que juegan los gases verdes, especialmente el biometano, en la transición energética. Asimismo, la compañía busca con esta iniciativa, “medir, reducir y neutralizar” las emisiones de CO 2 de los contenidos generados, minimizando el impacto ambiental desde la creación hasta su difusión. Esta iniciativa es parte de la estrategia de Naturgy para mitigar el cambio climático y avanzar hacia una economía neutra en carbono. En esta línea, Prensa Ibérica también se ha querido adherir a las buenas prácticas de sostenibilidad y minimizar la huella de carbono del proyecto tanto en el momento de producir estos contenidos, así como a la hora de optimizar los procesos.