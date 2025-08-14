10.000 razones para parar de camino a tus vacaciones

Cuando hablamos del verano en España, pensamos en carreteras infinitas, playas que esperan al final del camino, pueblos que rezuman historia y chiringuitos que saben a descanso. Es un viaje emocional que nos lleva desde el primer “¿tenéis todo?” hasta el último helado al atardecer. Y este año, en cada una de esas paradas, hay un nuevo protagonista inesperado: Waylet, la app de pago y fidelización de Repsol.

Contenido ofrecido por:



Una parada que puede cambiar tu verano

Bajo el lema “10.000 motivos más para venir”, Repsol ha lanzado una campaña que convierte cada visita a sus estaciones de servicio en una experiencia que va mucho más allá del simple repostaje. ¿El gancho? Un sorteo diario de 10.000 euros hasta el 14 de septiembre. La mecánica es simple: repostar o recargar tu vehículo utilizando la app Waylet. Nada más. Cada parada puede ser la que te cambie el verano.

Juan Manuel, ganador de uno de los premios de 10.000 € diarios. Palma del Río, Córdoba.

Ese momento rutinario de llenar el depósito se convierte en una pequeña dosis de emoción. Porque, justo después de pagar, puede aparecer en tu pantalla el billete Waylet: una notificación que te confirma al momento que has ganado el premio del día. Es un reconocimiento instantáneo, sin esperas ni trámites. Eso sí, el premio se entrega una sola vez por persona, para que la suerte pueda repartirse entre más viajeros.

Repsol, parte del paisaje estival

En ese viaje que define el verano español –la escapada al mar, el regreso al pueblo, el desvío improvisado a la playa escondida–, Repsol está ahí, como parte del paisaje. Sus estaciones de servicio no son solo lugares de paso, sino que se están convirtiendo en puntos de encuentro, donde los viajeros pueden acceder a todo tipo de productos y servicios: sentarse en una cafetería con aire acondicionado a degustar un buen bocadillo de jamón ibérico, avituallarse para el viaje en las tiendas Supercor Stop&Go, recoger o devolver sus pedidos en un locker de Amazon o adecentar su coche en una de sus áreas de lavado.

Además, la oferta energética de las estaciones se ha ampliado y hoy los conductores pueden repostar combustibles tradicionales, pero también Diésel Nexa 100% renovable, que ya está disponible en más de 1.200 estaciones. Si han optado por pasarse al coche eléctrico, tienen a su disposición una amplia red de puntos de recarga eléctrica, a la que hay que sumar alternativas como el gas natural vehicular o el AutoGas, lo que las convierte en referentes de una movilidad que se adapta a todo tipo de vehículos.

Hoy, las estaciones de servicio Repsol ofrecen mucho más que combustibles o recargas eléctricas. Estos espacios están pensados para hacer la parada más agradable, con zonas de descanso confortables, conexión Wi-Fi, cafeterías con café de calidad como Starbucks o Nespresso, y propuestas gastronómicas como Lizarrán o Enrique Tomás para quienes desean comer bien sin desviarse del camino. Un aliado práctico en la carretera… que ahora también reparte alegría en forma de premios.

Ganadores del premio de 10.000 € diarios en Arganda del Rey (Madrid), Palma de Mallorca, Esquivias (Toledo) y Lebrija (Sevilla).

Así que ya sabes: este verano, cada parada cuenta. Porque si el billete Waylet aparece en tu pantalla, tu parada técnica podría convertirse en una anécdota inolvidable.