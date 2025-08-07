Esther Domínguez (Moeve): "Cambiar nuestro modelo de negocio requiere un esfuerzo colectivo"

Texto: Redacción

¿Cómo gestionáis en Moeve la atracción del talento en un proceso de transformación radical como el que está viviendo la compañía? ¿qué perfiles precisáis para su desarrollo?

Estamos inmersos en una transformación profunda en la que el talento es protagonista. Con más de 90 años de historia, estamos evolucionando para dar respuesta a los nuevos retos del mundo y de la sociedad.

Estamos transformando nuestra actividad y, con ello, nuestros procesos de selección —desde las webs de empleo hasta el proceso de incorporación— para enseñar abiertamente quiénes somos, cómo trabajamos y ofrecer a los candidatos una auténtica experiencia Moeve desde el primer momento.

En cuanto a los perfiles, buscamos talento diverso: tanto jóvenes como seniors. Dentro de cada ámbito de experiencia, nos importan especialmente la actitud y la afinidad con nuestra cultura. No buscamos solo cubrir un puesto, sino personas que quieran crecer, evolucionar y construir un futuro más sostenible junto a Moeve.

¿Contáis con algún proceso de upskilling y reskilling para fomentar el desarrollo profesional de la actual plantilla y su adaptación a las nuevas energías?

Sí, por supuesto. El talento que forma parte de Moeve es el motor de nuestra transformación. Desde el lanzamiento de nuestra estrategia Positive Motion en 2022, impulsamos el cambio y lo hacemos desde dentro hacia afuera. Y en este sentido, el aprendizaje continuo no es solo una ventaja, es una necesidad estratégica.

Hemos diseñado programas de upskilling y reskilling y seis academias de aprendizaje que se centran en áreas clave como hidrógeno verde, biocombustibles, entre otras, alineadas con los retos de la transición energética y adaptadas a todos los niveles y roles dentro de la organización.

Y, para ir más allá, también llevamos este conocimiento a la sociedad, compartiéndolo con quienes, como nosotros, desean construir un futuro energético más sostenible: entre otras, hemos lanzado la web Planet Energy o colaboramos con la plataforma Digitalízate, con programas abiertos de alfabetización energética para todos.

¿Qué papel tienen tecnologías como la IA en vuestros procesos de selección?

La inteligencia artificial —y la tecnología en general— son fundamentales porque nos permiten dejar de centrarnos en el proceso para enfocarnos más en la experiencia.

Gracias a la IA, la tecnología y un enfoque data-driven, podemos automatizar tareas operativas, administrativas y rutinarias, para centrarnos en lo que creemos que es más importante: la parte humana. Nos da la oportunidad de crear experiencias de selección que invitan a conocer el universo Moeve de forma mucho más cercana, auténtica, significativa y cada vez más personalizada.

La inteligencia artificial no reemplaza el juicio humano, sino que lo complementa. La combinación entre la IA y el criterio humano nos ayuda a mejorar la eficiencia y ofrecer procesos más ágiles, sin perder lo que realmente nos define: la cercanía, la autenticidad y la innovación.

Además de captar nuevo talento, ¿se ofrecen oportunidades de movilidad interna a los profesionales que ya forman parte de la compañía?

Totalmente. Cambiar el rumbo de una compañía 180 grados es un camino que requiere atraer nuevo talento, sí, pero sobre todo potenciar e impulsar el talento que ya forma parte de Moeve.

Antes del lanzamiento de nuestra estrategia Positive Motion, la movilidad interna rondaba el 20%. Tres años después alcanza cerca del 70%, reflejo de un cambio profundo en nuestra forma de crecer: desde dentro hacia fuera. En Moeve, queremos que cada persona se vea como protagonista de su carrera profesional.

Ya no se trata solo de promocionar “hacia arriba”, sino de explorar nuevas direcciones: hacia otros equipos, nuevas dinámicas de trabajo más transversales, entre diferentes líneas de negocio o hacia roles corporativos. Cada movimiento enriquece.

Además, quienes han vivido procesos de movilidad interna suelen convertirse en magníficos agentes del cambio, porque lo han experimentado en primera persona y pueden ser una inspiración para los demás.

Además de la formación y la experiencia, ¿cuáles son los valores que buscáis en los nuevos candidatos?, ¿en qué tipos de liderazgo os fijáis?

En Moeve contamos con cinco valores corporativos que representan nuestro ADN y parte esencial de nuestra cultura. Por eso, están presentes en cada etapa del proceso de selección. Estos son valores son: nos importan las personas, apasionamos a nuestros clientes, cuidamos del planeta, juntos creamos más valor y nos atrevemos a emprender.

Nuestro modelo de liderazgo también está construido sobre estos valores, incluyendo prácticas concretas que impulsan nuestra transformación de manera sostenible.

Además, también nos fijamos en las denominadas ‘green skills’, las competencias más necesarias en el contexto de la transición energética.

¿Cómo se potencia la cultura del trabajo en equipo en una compañía de más de 11.000 empleados en pleno proceso de transformación?

Cambiar el modelo de negocio de una compañía no es un reto individual, sino un esfuerzo colectivo, que requiere estar alineados en torno a un propósito común más allá de estructuras o áreas concretas. Las organizaciones cada vez seremos más flexibles, más líquidas, más ágiles.

Nuestra cultura promueve una colaboración real y transversal: compartir conocimiento, construir juntos y romper silos. Genera dinámicas y proyectos donde coinciden perfiles muy diversos, y perspectivas diferentes. Solo así se generan las condiciones necesarias para innovar con sentido y transformar con impacto.

¿Qué papel tienen la diversidad y la flexibilidad en una organización como la vuestra?

La diversidad es una fuente inmensa de riqueza, pero sin inclusión no genera impacto. Es lo que le da el valor real.

No se trata solo de atraer talento diverso, sino de ofrecer un entorno en el que cada persona tenga voz, sea escuchada, y pueda influir de manera genuina. Por eso, en Moeve trabajamos por mantener un entorno donde todas las personas puedan desarrollarse siendo ellas mismas, aportando su visión y su experiencia siendo auténticas.

¿Qué oportunidades o beneficios son los más valorados por los candidatos en vuestros procesos de selección?

Una de las cosas que más valoran nuestras candidaturas en los procesos de selección es la posibilidad de formar parte de algo que va más allá de uno mismo: el propósito compartido de construir un mundo mejor para las próximas generaciones.

La oportunidad real de ser protagonista del cambio, de contribuir activamente a una transformación histórica del sector energético, y de dejar huella para que, dentro de 90 años, otros puedan seguir evolucionando la Moeve del futuro.

También la posibilidad de enriquecer la carrera profesional proactivamente con oportunidades de movilidad interna. Formar parte de esta historia de transformación que ya está en marcha y que necesita personas comprometidas, valientes y decididas a hacer que las cosas pasen.

Desde hace un tiempo, oímos mucho hablar de la importancia del bienestar emocional, ¿cómo abordáis este ámbito en la gestión de personas en Moeve?

Creemos que cada persona merece tener voz y sentirse segura para expresarse con autenticidad. Por eso, la seguridad psicológica es un pilar fundamental de nuestra cultura y forma parte esencial de nuestro Programa de Bienestar, el cual consta de cuatro dimensiones clave: bienestar físico, emocional, financiero y social.

Para nosotros, construir una cultura de bienestar significa generar una propuesta de valor centrada en las personas, inclusiva y con el bienestar y la seguridad psicológica como base. No se trata de acciones aisladas, sino de un compromiso conjunto que se refleje en el día a día.