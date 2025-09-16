Premios Empresa del Año Banco Sabadell: Distinción a la excelencia y el compromiso empresarial

Texto: Redacción Especiales Palma

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell reconocerán, un año más, la trayectoria de ocho empresas destacadas radicadas en Balears, renovando así el compromiso de la entidad bancaria con el emprendimiento de las islas. Estos galardones, fruto de la alianza entre Prensa Ibérica y Banco Sabadell, se entregarán en el transcurso de una gala organizada por Diario de Mallorca, que se celebrará el próximo 30 de septiembre en la finca Son Mir. Los galardones constan de dos categorías principales ‘Empresa del Año’ y ‘Empresario del Año’, patrocinados en exclusiva por la entidad bancaria. A estos se suman otras seis: El Premio Empresa +Familiar, patrocinado por Hormort; El Premio Empresa +Sostenible, patrocinado por Vueling el Premio Empresa +Internacional, patrocinado por HO Grup; El Premio Empresa con mayor Impacto Social, patrocinado por ASIMA; y El Premio Trayectoria Empresarial, patrocinado por Ubico. La octava categoría, El Premio Startup, se elegirá por votación popular.

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell se otorgarán tras la deliberación del jurado formado por Catalina Barceló Horrach, directora general de Economia y Estadística del Govern de les Illes Balears; Jordi Mora, presidente de PIMEM; Inés Rotger, presidenta de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF); Francisco Martorell, presidente de la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA); Francesc Fiol, presidente del Consell Econòmic i Social de Balears (CES); Luis Vegas, director de la Fundació Universitat-Empresa Illes Balears; Maria José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM); Miquel Verger, director de oficinas de grandes empresas de Banco Sabadell en Balears; Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca; y Sebastián Oliver, gerente de Diario de Mallorca.

Los expertos tendrán en cuenta diferentes criterios para escoger a los galardonados. Así, El Premio Empresa del Año Banco Sabadell reconocerá a las compañías que destacan por su liderazgo y trayectoria consolidada. El Premio Empresario del Año distingue a los emprendedores que representan los valores y nuevas visiones del empresariado.

El Premio Empresa +Familiar reconoce la apuesta por el crecimeinto y progresión de la compañía a través del tiempo y las distintas generaciones. El Premio Empresa +Internacional valora la apertura de nuevos mercados y la diversificación del negocio a partir de la exportación.

Con El Premio Empresa +Sostenible se destaca la labor de compañías que sobresalen por su apoyo al cuidado del planeta y de las personas. El Premio Trayectoria Empresarial reconoce a una compañía de especial relevancia por sus aportaciones a la comunidad.

Por último, el Premio a la Mejor Startup, que elegirán mediante votación los lectores de Diario de Mallorca, valorará la originalidad, carácter innovador y el desarrollo tecnológico.