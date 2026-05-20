Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell celebran su tercera edición

La gala volverá a reunir el próximo 4 de junio en el restaurante Aura a una destacada representación del tejido económico, institucional y empresarial

Texto: El Periódico de Aragón

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell vuelven a Aragón. La gala de entrega de estos reconocimientos celebrará su tercera edición el próximo jueves 4 de junio en el restaurante Aura de Zaragoza, que repite como sede de una cita ya consolidada en el calendario económico y empresarial de la comunidad.

Organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso de Banco Sabadell y la colaboración del Gobierno de Aragón y AWS, estos galardones mantienen el propósito con el que nacieron de poner en valor el talento, la iniciativa y la capacidad de transformación del tejido empresarial aragonés.

La cita reconocerá un año más a empresas, empresarios y proyectos que destacan por su contribución a la generación de riqueza y empleo, su apuesta por la innovación, la sostenibilidad, la proyección internacional, el impacto social, la continuidad de la empresa familiar y la trayectoria de quienes han contribuido al desarrollo económico de Aragón.

Ocho categorías

En esta tercera edición, los premios se entregarán en ocho categorías. La principal será la de Empresa del Año, patrocinada por Banco Sabadell, entidad que también impulsa los premios de Empresario del Año y Startup.

A ellas se suman el premio Trayectoria, con el patrocinio de Úbico; Mayor impacto social, con el patrocinio de Levitec; Empresa más sostenible, con el patrocinio de Aqualia; Empresa familiar, con el patrocinio de ESIC, y Empresa más internacional. Todas ellas buscan ofrecer una fotografía amplia y representativa de la realidad empresarial aragonesa, desde compañías consolidadas hasta nuevos proyectos emprendedores con capacidad de crecimiento.

Un jurado de máximo nivel

Los ganadores han sido elegidos por un jurado formado por representantes de primer nivel del ámbito institucional, económico, empresarial y social de Aragón. En esta edición, el jurado está integrado por Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón; Iñaki Navarro, director general adjunto y director territorial Norte de Banco Sabadell; Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón; Mª Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón; Celia Elfau, secretaria general del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio; Fernando Rodrigo, presidente de ADEA; Sara Acero, secretaria general de AJE Aragón; Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN; y Cristina Sánchez, directora-gerente del diario.

La gala permitirá conocer a los sucesores de los premiados en 2025, edición en la que fueron reconocidos Grupo Samca como Empresa del Año; José Agustín Lalaguna, CEO de Levitec, como Empresario del Año; Sphere España como Empresa más sostenible; Grupo Vitalia como Empresa con mayor impacto social; Rasmia en la categoría Startup; Sesé como Empresa Familiar; Grupo Edelvives por su trayectoria; y Certest Biotec como empresa internacional.

Circuito nacional

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell en Aragón forman parte de un circuito nacional impulsado por Prensa Ibérica y Banco Sabadell, que a lo largo de 2026 recorrerá distintos territorios a través de varias cabeceras del grupo editorial.

El calendario nacional arrancó el 23 de febrero en Barcelona, con El Periódico de Cataluña, y continuó el 27 de abril en Valencia, con Levante-EMV. Tras la cita de Zaragoza, prevista para el 4 de junio, el circuito seguirá por Murcia, Zamora, Mallorca, A Coruña, Las Palmas, Oviedo y Madrid.

Con esta nueva edición, los Premios Empresa del Año Banco Sabadell refuerzan su vocación de convertirse en un punto de encuentro para el ecosistema empresarial aragonés y en una plataforma para visibilizar proyectos que, desde Aragón, contribuyen a construir una economía más competitiva, innovadora y comprometida con su territorio.