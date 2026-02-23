El becario

Rafa no tiene escapatoria, Martín le ha seleccionado como becario para su programa de empleabilidad. Según él, una plataforma similar al portal de Universia, que conecta a estudiantes y graduados con empresas, pero creada por él mismo.

Claro que, ya le gustaría a Martín que “su programa” se pareciera a Universia: una plataforma abierta y gratuita que permite a estudiantes y graduados con hasta tres años de experiencia impulsar su carrera accediendo a ofertas de empleo y prácticas profesionales. Y, además, desde cualquier lugar del mundo o desde cualquier Work Café Santander.

Las intenciones de Martín son buenas, pero su beca…mejor que descubras por ti mismo cómo termina esta experiencia.