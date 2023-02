DisCamino: el sueño de un viaje libre de barreras

Un camino de conexiones

Esta ONG trabaja para convertir el Camino en una experiencia accesible, y ayudar a personas con problemas a convertirse en un peregrino más, gracias no solo a la implicación de mucha gente, también al apoyo técnico para hacer cosas increíbles. Así, conectar personas, sueños y tecnología es básico para lograr sus objetivos ya que la discapacidad existe solo cuando la persona tiene que enfrentarse a cualquier tipo de barrera.

Javier Pitillas.



Pitillas destaca que DisCamino nació a través de conexiones con gente que fue conociendo por el camino, y durante estos 14 años que llevan rodando, han hecho 89 caminos y han llegado a Santiago con la organización más de 400 personas con diferentes discapacidades, “seguimos haciendo realidad el sueño de Gerardo, pues es el sueño de un montón de gente”.



Javier conectó en 2015 con David Gil, y este empezó en DisCamino como copiloto de triciclo-tándem y piloto de handbike-silla. Le envió un WhatsApp en el que le decía si quería dar una vuelta en un triciclo y desde entonces ha hecho al menos un camino por año excepto durante la pandemia.



El caso de Antonio Muriel es distinto. Es padre de copiloto y piloto de triciclo-tándem. Tiene un hijo con parálisis cerebral y en el momento en el que vio pasar los triciclos de la ONG dijo “impresionante tengo que ponerme en contacto como pueda con ellos. La sensación de llevar a Adrián a mi hijo fue tan grande que digo quiero, quiero seguir con esto”.

Enseñando a caminar juntos

En la actualidad hay un grupo de 40 pilotos que va creciendo día a día. Pero este camino no termina al alcanzar la meta, va más allá de la plaza del Obradoiro. Enseñar la realidad de la discapacidad es otra de las labores importantes que se ha propuesto Javier. “Vamos a los colegios a dar charlas y a contar a los chavales qué es lo que hacemos para que conozcan la realidad de la discapacidad, normalicen la situación de la discapacidad. Que no se extrañen al ver a alguien así, que se animen a echar una mano y se den cuenta de que la vida no es fácil para todos, pero aun siendo difícil, no tiene por qué dejar de ser feliz”.

Ser feliz y vivir experiencias, como las que cuenta David: “nunca pensé que volvería a sentir la velocidad en mi cara, ni esa enorme satisfacción que proporciona ser consciente de que lo que has conseguido es el resultado del gran trabajo realizado a lo largo de todo un año”.

En definitiva, se trata de ser capaces de superar las dificultades. Porque tal y como dice Javier: “que nadie te diga que no puedes eso es realmente lo que lo que tiene que ser y por lo que hay que pelear. No pensarlo tú y que nadie te diga que no puedes. Ahora mismo el camino es una forma de disfrutar y de hacer disfrutar de acompañar en la felicidad de otras personas”.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una plataforma de contenidos de Telefónica donde personalidades de éxito como Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, u otros personajes como el emprendedor Javier Perea, o la del propio el violinista Kamran Omarli, retratan a la perfección la idea de que “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”; que es la verdad universal sobre la que se lanza Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: «Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas», afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

«En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

En el apartado ‘Inspírate’ se visualizarán testimonios de algunos embajadores de la marca y que son personas muy conocidas, como el ya mencionado tenista Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra. Además, también cuentan su historia Javier Perea, de Smart Protection, una start-up apoyada por Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Cátedra de Violín Telefónica de la Escuela Música Reina Sofía.

Asimismo, junto a las historias de estas personalidades, en Mejor Conectados podemos encontrar ‘Aprende’. Se trata de una serie de pequeñas “clases magistrales” en las que grandes figuras como Perico Delgado, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.