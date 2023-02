Hoy, cuando muchas situaciones de gran dureza han quedado atrás, en el perfil de Instagram, habla sobre el cáncer, su propia vivencia, los momentos duros que conlleva y las situaciones difíciles a las que se tuvo que enfrentar. También ofrece herramientas para aprender a afrontar una situación tan compleja y además aprender a salir adelante. Marta hace un llamamiento sobre el aspecto necesario de la ayuda psicológica y sobre necesidad de «cómo pedir ayuda». «La vulnerabilidad no es algo malo, si no puedes con todo no pasa nada», insiste Marta. Pedir ayuda es la clave.

Cuando estás desbordada

El apoyo psicológico es básico en un proceso de tratamiento de enfermedad, pero también lo es en muchas situaciones del día a día que nos desbordan. Marta Gilart comenta los muchos tabúes que existen alrededor del cáncer y todo lo que conlleva la enfermedad en sí.



“Sin ayuda psicológica y apoyo emocional es mucho más complicado superar momentos difíciles en la vida. Debemos ser conscientes que hay mucha gente que nos puede acompañar”.



Desde su experiencia afirma que gracias a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) las personas que inician un proceso de tratamiento empiezan a entender ciertas cosas que puede que antes no entendieran. Uno de los métodos más útiles de los que habla Marta son las terapias grupales, que ayudan a conocer a otras personas que están en la misma situación y aporta perspectiva para gestionar emociones.

Creando conexiones

«Acompañar a personas que lo están pasando mal es muy complicado», se sincera Marta. Sin embargo, hay muchas cosas sencillas que podemos hacer para ayudarles en su proceso y da algunos ejemplos del día a día: ayudar a hacer la compra, crear una playlist para escuchar durante el tratamiento, invitar a una merienda en casa…

«No estamos solos, siempre hay alguien que nos puede ayudar», con este espíritu, Marta ha creado, sin esperarlo, una red de apoyo emocional para los momentos difíciles a través de Instagram. «Cuando conectamos, podemos hacer cosas increíbles, no tengo ninguna duda. (...) La individualidad no va a ningún sitio», afirma.

Es primordial tener un grupo con el que conectar, hablar de forma natural, expresarte sin restricciones, empatizar y así entenderte mejor y a tu entorno.

Este proceso recíproco ayuda a gestionar las emociones, entenderlas y tratar de que no nos desborden en los momentos difíciles y tener un objetivo principal que alcanzar, como nos comentaba cuando charlamos con Teresa Perales, medallista paralímpica y reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

Y es que cuando conectamos somos más fuertes.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una plataforma de contenidos de Telefónica donde personalidades de éxito como Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, u otros personajes como el emprendedor Javier Perea, o el violinista Kamran Omarli, retratan a la perfección la idea de que “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”; que es la verdad universal sobre la que se lanza Mejor Conectados y cuyo objetivo no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: «Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas», afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

«En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

En el apartado ‘Inspírate’ se visualizarán testimonios de algunos embajadores de la marca y que son personas muy conocidas, como el ya mencionado tenista Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra. Además, también cuentan su historia Javier Perea, de Smart Protection, una start-up apoyada por Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Cátedra de Violín Telefónica de la Escuela Música Reina Sofía.

Asimismo, junto a las historias de estas personalidades, en Mejor Conectados podemos encontrar ‘Aprende’. Se trata de una serie de pequeñas “clases magistrales” en las que grandes figuras como Perico Delgado, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.