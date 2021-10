Con una trayectoria espectacular, Teresa ha obtenido a lo largo de su carrera 15 medallas en el Campeonato Mundial y 17 medallas en el Campeonato Europeo, ha participado en seis juegos olímpicos, en los que ha conseguido dos quintos puestos (Atenas 2004, Pekín 2008) un cuarto puesto (Londres 2012), un sexto puesto (Río 2016) y una medalla de plata en los últimos juegos de Tokio 2020, convirtiéndose además tras esta edición, en la deportista con más JJOO de la historia de España.

¿Cómo llegó el piragüismo a tu vida?

Por casualidades de la vida. En Aldán, el pueblo en que nací, era uno de los deportes más practicados. Un verano una amiga me invitó a salir en piragua y hasta hoy. A los 9 años lo que era determinante para mí era el grupo de amigos y pasarlo bien, y de paso, entrenar, digamos que fue un conjunto de cosas lo que me animó a comenzar con la práctica del piragüismo.

“Siempre he tenido presente que la carrera de un deportista tiene fecha de caducidad, y que cuanto mejor formado estés, más posibilidades tienes de encontrar trabajo”

Has dedicado una vida al deporte, pero sin olvidar la formación académica (Grado de Fisioterapia y la Diplomatura de Magisterio de Educación Física) ¿Cómo es compaginar estudios y deporte profesional?

Siempre tuve claro que era algo fundamental. Obviamente en un principio los estudios eran la máxima prioridad y con el tiempo el piragüismo se convirtió en mi trabajo. Siempre he tenido presente que la carrera de un deportista tiene fecha de caducidad, y que cuanto mejor formado estés, más posibilidades tienes de encontrar trabajo, por este motivo, aposté por compaginar los entrenamientos con la formación.

Cuarta en Londres 2012, quinta en Atenas 2004 y en Pekín 2008 y sexta en Río 2016. ¿Qué significó para ti la medalla de plata de Tokio?

Después de más de 20 años en la élite, conseguir algo tan importante significó mucho. Conseguir esa medalla era mi sueño y además en mis sextos juegos… para mi fue como una medalla a mi carrera deportiva. Llegue cuando llegue, una medalla siempre es algo increíble, pero quizás a estas alturas de mi carrera lo valoro aún más.

“Realmente no he dejado de hacer nada que fuera importante para mí, no solo por los estudios”

¿Qué se siente al ser la mujer deportista con más JJOO de la historia de España?

Me siento muy orgullosa por haberlo conseguido, por el esfuerzo y el trabajo diario, por haberme mantenido tan constante, muy feliz por mi y por mi entorno, mi familia, por la gente que está en mi día a día, que al final son los que me han puesto las cosas fáciles. He intentado trabajar cada día y que los resultados salgan, y aunque no salieran siempre he confiado en que terminarían saliendo. Realmente no he dejado de hacer nada que fuera importante para mí, no solo por los estudios, tampoco he renunciado a la maternidad porque mi sueño era ser madre y también lo he conseguido conciliar… he conseguido todo, pero a base de mucho trabajo y de mucha dedicación.

“Me hizo muy feliz que el presidente confirmara la continuidad de Iberdrola hasta los JJOO de París 2024”

Recientemente, has recibido la Medalla Iberdrola a la Energía en el Deporte por “el esfuerzo, capacidad de superación y profesionalidad”. ¿Cómo valoras el apoyo de los patrocinadores? ¿te sientes respaldada?

Para mi Iberdrola es un apoyo increíble en todos los sentidos, un apoyo a la mujer, a nuestra carrera individual… me hizo muy feliz que el presidente el otro día confirmara la continuidad de Iberdrola hasta los JJOO de París 2024, es muy importante para mí y estoy muy agradecida, el apoyo de los patrocinadores es esencial para mi carrera deportiva, la verdad es que siempre están a nuestro lado… que una deportista de élite tenga este apoyo es una garantía de tranquilidad y estoy muy, muy agradecida.

“A los niños les invito a que hagan piragüismo, que es lo que a mí me apasiona, pero lo más importante es que hagan el deporte que les guste. Al final van a estar mucho tiempo practicándolo y qué mejor que hacer algo que te guste”

¿Qué consejo le darías a los niños y niñas que ven tus éxitos desde la TV y quieren seguir tus pasos?

Evidentemente les invito a que hagan piragüismo, que es lo que a mí me apasiona, pero lo más importante es que hagan el deporte que les guste. Al final van a estar mucho tiempo practicándolo y qué mejor que hacer algo que te guste, después los resultados llegarán o no llegarán, porque no siempre depende de una misma, pero lo que está claro es que no hay nada más gratificante que haber trabajado, haberte esforzado y finalmente sientas que lo has dado todo. Por lo tanto, les diría que se esfuercen cada día y cuando vuelvan de entrenar sientan que han dado su 100%, si trabajan y son constantes al final, de una manera u otra, la recompensa siempre llega.

¿Cuáles son tus próximos objetivos?, ¿queda gasolina para París 2024?

Por supuesto, ya comencé la temporada. A corto plazo ya pienso en competir en el campeonato de Europa y en el campeonato del mundo de 2022, y obviamente, sí, la vista está puesta en Paris. El año que viene ya comenzamos con la clasificación… este ciclo olímpico es más corto y hay que aprovecharlo, así que sí, hay que continuar.