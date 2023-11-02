Fibra, móvil, televisión y fútbol por solo 59€: Vodafone lanza su mejor oferta para amantes del deporte

Con el balón ya en juego, llega una novedad de Vodafone que promete agitar el mercado:
Contenido ofrecido por:
La cuenta atrás ha terminado y Vodafone entra en la competición con su nueva oferta. Un nuevo movimiento en fibra, móvil y fútbol que busca simplificar tu pantalla… y tu bolsillo. ¿La clave? No es solo fútbol.
Vodafone lanzó el pasado lunes 18 de agosto su nueva propuesta convergente para los futboleros y amantes del deporte. Incluye fibra óptica, dos líneas móviles ilimitadas, Vodafone TV con más de 80 canales, todo el entrenamiento con Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime y además el fútbol más deportes con el Plan Fútbol de DAZN y el Pack Deportes (LaLiga Hypermotion y Eurosport 1 y 2).
Y todo ello con decodificador 4K incluido para disfrutar del entretenimiento y el deporte con la máxima calidad visual.
En cuestión de conectividad en casa y líneas móviles, el plan incluye fibra 600 Mb con router WiFi 6 incluido sin coste e instalación en 24/48horas según localización (con opción 1 Gbps durante 3 meses al mismo precio, según disponibilidad). Además, dos líneas móviles con datos ilimitados (los primeros 150 GB a velocidad 5G) y llamadas/SMS ilimitados.
Durante los 6 primeros meses el precio de todo es de solo 59 € al mes y se convierte en uno de los mejores planes convergentes con fútbol del sector telecomunicaciones español. Una vez pasado el periodo de promoción, el precio asciende a los 97€/mes, por lo que el ahorro anual es de más de 225 euros.
En TV, el paquete combina Vodafone TV con más de 80 canales junto a las cuatro plataformas de streaming más demandadas por los amantes del entretenimiento: Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime con acceso desde el decodificador 4K: una integración que facilita tener series, cine y entretenimiento centralizados en un único mando, sin cambiar de app ni dispositivo. ¡Y con más canales que la competencia!
La novedad viene en el fútbol: incluye LaLiga Hypermotion al completo y hasta 6 partidos por jornada de LALIGA EA SPORTS con el Plan Fútbol de DAZN, además de otras grandes ligas y torneos internacionales disponibles en DAZN. También incluye Eurosport 1 y 2, con grandes citas de tenis, ciclismo y motor.
La operadora posiciona el nuevo plan de 59 € con Pack Deportes incluido. De forma adicional, medios especializados señalan que este Pack (que en condiciones estándar cuesta 6 €/mes) está a coste 0 durante 6 meses dentro de la oferta, y después recupera su precio habitual.
Con DAZN Plan Fútbol (integrado en el pack de 59€), puedes ver 6 partidos por jornada de LaLiga EA Sports en 35 de 38 jornadas (siempre uno de Real Madrid o Barcelona) y otras competiciones como Premier League, Serie A, Bundesliga y Liga F, entre otras.
Para quien prioriza precio y catálogo de entretenimiento, el precio de 59 €/mes de la nueva oferta de Vodafone (con 4 OTT + fútbol) se sitúa muy por debajo de los paquetes que incluyen “todo el fútbol” (LaLiga completa + competiciones europeas) de otros operadores: Orange publicita su oferta completa desde 121 €/mes, mientras que guías recientes sitúan Movistar en el entorno de 101 €/mes. La diferencia de coste mensual es notable, con más contenidos de ocio (4 plataformas) en el plan de Vodafone.
La contratación se realiza online en la web oficial de Vodafone España, con confirmación por email y cita de instalación. El técnico entrega router WiFi 6, SIMs y decodificador 4K.
Más información sobre precio y condiciones de la nueva promoción de fibra, móvil y fútbol en www.vodafone.es.