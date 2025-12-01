EnciendeSuLuz busca iluminar la Navidad de miles de niños en riesgo de pobreza

Infancia
Emergencia
silenciosa
Aldeas Infantiles SOS alerta de que miles de familias en España viven una emergencia silenciosa dentro de sus propios hogares, donde no siempre pueden garantizar que sus hijos e hijas crezcan en condiciones adecuadas por falta de recursos.
La pobreza infantil sigue siendo una de las realidades más invisibles en nuestro país, donde más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes viven en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone el 34,1 % de la infancia. Concretamente, más de un millón están en situación de pobreza severa, esto significa que sufren auténticas dificultades para cubrir necesidades tan básicas como mantener una temperatura adecuada en casa, acceder a una alimentación equilibrada o disponer de recursos educativos. Los hogares con menores de edad son los más vulnerables, más de la mitad (53,7 %) tiene dificultades para llegar a fin de mes en un contexto marcado por el encarecimiento del coste de la vida, la vivienda y la falta de empleo estable.
Esta emergencia silenciosa pone en riesgo a muchos menores que, a pesar del esfuerzo de las familias, encuentran cada vez desigualdades más acentuadas. Desde Aldeas Infantiles SOS apuntan que las familias “a menudo deben elegir entre pagar el alquiler o la calefacción, comprar material escolar o alimentos frescos, unas decisiones forzadas que desgastan a los adultos y ponen a los niños y niñas en una situación de constante inestabilidad”. Las cifras hablan por sí solas del impacto que esto tiene en el bienestar de la infancia. El 10,2 % de los niños y niñas sufre carencia de material severa; el 17,9 % vive en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada; el 6,9 % no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días; y más del 41 % reside en familias incapaces de afrontar gastos imprevistos. Además, un 8,5 % no dispone de ordenador en casa, lo que amplía la brecha digital y limita las oportunidades educativas.
Todos los hogares iluminados
Estas desigualdades se notan especialmente en fechas como la Navidad, donde los gastos aumentan considerablemente en todos los hogares. Desde Aldeas Infantiles SOS han puesto en marcha #EnciendeSuLuz, una campaña con la que buscan movilizar a la sociedad para iluminar la vida de los niños y niñas que afrontan estas fechas con escasez de recursos. Esta campaña cuenta con la colaboración del actor Miguel Ángel Muñoz, que recrea diferentes momentos de la vida cotidiana de un hogar donde la nevera está prácticamente vacía, la luz no se enciende o el frío convive con el resto de miembros de la casa.
Con esta campaña, se busca mostrar una realidad en la que se ponga de manifiesto que no es una casa, sino una emergencia. “Con tu donación a Aldeas Infantiles SOS, enciendes la luz, llenas la nevera y devuelves el calor al hogar. Esta Navidad, enciende su luz”, se desprende de la campaña para recaudar fondos que apoyen a las familias de los programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar de la organización durante estas fechas tan señaladas. Y es que no debemos olvidar que la pobreza tiene un impacto directo en el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes.
Cuando las dificultades económicas se prolongan en el tiempo, acaban generando estrés, preocupación y agotamiento en las familias que lo sufren. Esta situación afecta en muchas ocasiones a los vínculos afectivos. Además, la falta de recursos provoca que muchos niños, niñas y adolescentes no puedan acceder a actividades extraescolares, deportivas o culturales, lo que limita su participación social y profundiza la desigualdad. “Las experiencias compartidas y el contacto con sus iguales son fundamentales para su desarrollo emocional y social”, recuerdan desde Aldeas Infantiles SOS.
Lucha contra la pobreza infantil
Garantizar que ningún niño crezca sin lo esencial es una responsabilidad colectiva y debería ser una prioridad social. Desde Aldeas Infantiles SOS acompañan a miles de familias en situación de vulnerabilidad para que puedan ofrecer a sus hijos e hijas un entorno seguro, estable y afectivo. La organización trabaja de forma coordinada con centros educativos, servicios sociales y comunidades locales para asegurar una red de apoyo estable, a la vez que impulsa acciones de sensibilización sobre la pobreza infantil. La organización busca con sus acciones prevenir que la situación de esas familias empeore, por ello a través de sus Programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar, trabajan para cubrir las necesidades básicas, mejorar el acceso a recursos y reforzar sus capacidades parentales.
Desde Aldeas recuerdan que la pobreza infantil no es solo una cuestión de recursos, sino de derechos, y ninguna familia debería enfrentarse sola a una emergencia en casa.