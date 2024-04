Aldeas Infantiles SOS reclama el derecho a permanecer juntos de los hermanos que crecen en acogimiento

El marco legal

En el informe Hermanos en acogimiento: derecho a crecer siempre juntos, Aldeas Infantiles SOS aborda en profundidad la importancia de las relaciones fraternales en la vida de los niños y adolescentes que crecen en el sistema de protección y analiza, además, el marco legal.

La Ley de Protección Jurídica del Menor reconoce el derecho del niño a no ser separado de sus hermanos en los casos en que una situación de desamparo obligue a retirar la tutela a sus padres. “Se buscará siempre el interés del menor y se priorizará, cuando no sea contrario a ese interés, su reintegración en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona para que permanezcan unidos”, detalla el texto.

La no separación de hermanos en acogimiento no está solo recogida en la legislación nacional, también se contempla en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños. Estas últimas hacen hincapié en que la falta de capacidad o de opciones adecuadas para la ubicación de hermanos en el sistema de protección no justifica su separación y advierten de que esta solo puede considerarse aceptable cuando existan razones que demuestren que mantenerlos juntos va en contra de su interés superior.