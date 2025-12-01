Los jóvenes extutelados son el colectivo con mayor riesgo de pobreza y exclusión social

Jóvenes extutelados El sistema de protección

Aldeas Infantiles SOS alerta de que cuatro de cada diez jóvenes que han crecido en el sistema de protección están en riesgo de pobreza o exclusión social y reclama apoyos más allá de los 18 años para romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Al llegar a la mayoría de edad, cerca de 4.000 jóvenes que viven en acogimiento tienen que abandonar cada año el sistema de protección. Mientras la media de emancipación en España roza los 30 años, ellos se ven obligados a iniciar una vida adulta para la que, en la mayoría de los casos, no cuentan ni con red familiar, ni con estabilidad emocional, ni con recursos económicos. Para muchos, la mayoría de edad, es sinónimo de libertad, pero para este colectivo, llegar a la edad adulta se convierte en un salto al vacío. “Para ellos, cumplir 18 años representa el inicio de una etapa de incertidumbre y responsabilidad que en la mayoría de los casos asumen en solitario”, explican desde Aldeas Infantiles SOS.

Los datos que maneja la organización, recogidos en el informe Condiciones de vida tras salir del sistema de protección en España, revelan que el 40,9 % de las personas extuteladas está en riesgo de pobreza o exclusión social, una tasa muy superior al 24,5 % de la población general.

Asimismo, el salto obligatorio a la emancipación desencadena otras dificultades asociadas como acceder a una vivienda sin avales, algo que resulta casi imposible; la urgencia por cubrir gastos les empuja a empleos precarios, a menudo incompatibles con continuar estudios; y la fragilidad de los vínculos familiares y sociales multiplica la sensación de aislamiento. “Los jóvenes nos trasladan que la salida del sistema se vive con miedo e inquietud, y con una presión constante por salir adelante sin apenas apoyos”, señalan desde Aldeas Infantiles SOS.