42 Urduliz, el campus de programación que rompe con el modelo educativo que conocemos

En mi visita a este centro, ubicado a tan solo 20 minutos de Bilbao, pude comprobar que allí se aprende de una forma diferente. Desde luego, la primera impresión es positiva. El ambiente es de compañerismo y los estudiantes no tienen un sitio asignado, sino que se sientan en grupo o se levantan para ayudar a los demás. No hay ambiente competitivo porque precisamente de eso se trata: de aprender de los otros con la metodología “peer to peer”. Una filosofía que es parte del ADN de ‘42 Urduliz’ y de la que rápidamente te contagias.

Lo siguiente que llama la atención es el propio campus: de estilo moderno, joven y urbano. En este espacio de 2.400 m2 de la Torre Urduliz conviven innovación, creatividad y tecnología; pero también, cinco plantas de luz natural y espacios abiertos con ordenadores y salas de descanso y ocio que invitan a quedarse. Todo diseñado para inspirar a los futuros programadores. Y es que este pequeño ‘Silicon Valley’ ofrece la atmosfera perfecta para que los ninjas del código puedan crear su propia familia 42.

Si tú también quieres sumergirte en el código y aprender nociones de programación, ahora tienes la oportunidad: los Open Days de 42 Urduliz. ¡El campus organiza varios talleres de programación para no programadores! 42 Madrid abre sus puertas para que conozcas la metodología y experimentes la magia del aprendizaje entre pares. Elige una fecha y apúntate. Y si no puedes acercarte pruébalo en remoto. ¡No pierdas la oportunidad e inscríbete gratis!

“Oh capitán, mi capitán”: una disciplina diferente

Una de las múltiples ventajas que ofrece el aprendizaje en 42 es que para entrar no se necesita ni formación en programación ni titulación alguna, algo que me llama la atención la primera vez que me lo cuentan.

¿Realmente es posible esto? Me aseguran que sí, que este campus pretende ser precisamente eso: un espacio abierto a todo el mundo en el que no hace falta tener conocimientos previos y cuyos únicos requisitos son tener más de 18 años y ganas de “aprender a aprender”.

Observo a mi alrededor y efectivamente, veo estudiantes y aspirantes de todas las edades. ¡Qué idea tan genial!, pienso emocionada. Y además… ¡es gratis! ¿Se puede pedir más?

Las claves de esta metodología son el aprendizaje entre iguales y la gamificación, que traslada la mecánica de los videojuegos al ámbito educativo. Si a esto, le sumamos que esta disciplina fomenta una serie de valores -“soft skills”-, como la creatividad, la constancia, el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre iguales; se convierte en un éxito.

Camila Manrique, aspirante a 42 me dice que la metodología es totalmente diferente a cualquier otra cosa que haya hecho antes. “No sabía nada de programación, llevo cuatro días en la piscina y noto que he aprendido muchísimo”, añade. “Es tener ganas de aprender, lanzarte y… ¡probarlo! Las chicas sin duda alguna tienen que venir”, anima Camila.

Y es que uno de los principales objetivos de 42 es romper la brecha de género y fomentar la igualdad de oportunidades. Un 30% de las inscripciones se reservan a mujeres. Me cuentan los responsables del campus, que Urduliz alberga uno de los mayores porcentajes en este sentido.

¿Es posible convertirse en programador con este método?

La respuesta es sí. Algunos estudiantes me comentan que incluso están adquiriendo más conocimientos que durante toda la carrera. Andoni Fiat, estudiante de 42 Urduliz, destaca sobre todo que no ha parado de aprender: “cada día veo que me voy superando”.

Un proceso de aprendizaje que, por cierto, tiene una duración media de 3 años. Los estudiantes eligen su propio itinerario y hay muchas ramas para elegir: desde programación móvil, ciberseguridad o inteligencia artificial hasta Big Data o Blockchain, entre otras.

Además, todos los estudiantes con los que hablo coinciden en que es una experiencia que recomendarían a cualquier persona, ya que no se cierran puertas ni a la edad ni a la falta de conocimiento en programación. “Les diría que lo prueben”, me dice Andoni. “El mes de piscina es para eso: para ver si te gusta o no te gusta. No es solo un filtro para que ellos digan si entras o no, sino que es un filtro para que tú mismo sepas si esto te vale o no te vale”.

¿Y cómo me puedo apuntar a esta “ola”?

“No habrá ni un solo mar que os haga naufragar”. Es una de esas muchas frases inspiradoras que encontré en mi visita a ‘42 Urduliz’. Sin duda, un mensaje dirigido a aquellos aspirantes que desean formar parte del campus.

Pero, ¿qué hay que hacer para acceder y sumergirse en este proceso de selección?

En primer lugar, inscribirte en la web de 42 Urduliz. Una vez hecho esto, recibes un email con un test de habilidades online que tendrás que resolver en 2 horas y 15 minutos máximo. Si pasas esta primera fase, el siguiente paso será apuntarte y conseguir plaza en la ‘piscina’. Un periodo de prueba presencial durante 26 días, que en sí misma ya es un aprendizaje. En palabras de Javier Unibaso, aspirante de 45 años, “aprendes a programar, a trabajar en equipo y a organizarte. Es entonces cuando ven si tu perfil es el adecuado para entrar en su campus”, añade.

Me intereso por los criterios de selección: ¿Qué tipo de pruebas se hacen? ¿Cómo y quién las evalúa? “Es uno de los grandes misterios”, me cuenta entre risas Pablo Mateos, responsable de 42 Urduliz. “Es como el secreto de la Coca-Cola. La clave para superar esta fase es dar lo mejor de ti mismo”.

Lo que si me queda claro es que es una experiencia que atrapa. “Estos días me he pasado entre 12 y 14 horas aquí y se me han hecho cortas. Si alguien está pensando en lanzarse a la piscina, que no lo dude… ¡de cabeza! Que se prepare porque es duro, pero desde luego merece la pena”, me transmite con entusiasmo Javier.

Una formación con futuro

Si algo ha demostrado la pandemia es la necesidad de seguir profundizando en los procesos de transformación digital. Un mercado tecnológico exigente y cada vez más cambiante en el que es difícil captar talento cualificado.

Precisamente y con el objetivo de dar respuesta a esta demanda, surgen iniciativas como esta. ‘42 Urduliz’ no solo pretende conectar empresas y talento tecnológico, sino que también busca preparar a estos perfiles digitales para el mercado laboral. Motivo por el cual, el centro se define en sus redes como “mucho más que un campus de programación”: una academia de valores, actitud y aprendizaje de ‘hard y soft skills’; habilidades que ayudarán a los estudiantes a ser más tolerantes a la frustración.

Iker Núñez, estudiante de 42, me cuenta que ésta es “otra forma de aprender” y que ha cambiado su vida. “He pasado de estar tranquilo a no parar, pero estoy muy contento con la oportunidad porque sin duda ‘42 Urduliz’ te prepara para el futuro”.

La iniciativa 42 en el mundo

El campus ‘42 Urduliz’ es uno más de la red Network 42: un modelo educativo que surge en Paris en el año 2013. Desde ese momento, su éxito es tal, que rápidamente se expande a otras ciudades: Ámsterdam, Tokyo, Roma, Moscú, Bangkok, Wolfsburgo, Bruselas, Adelaida, Sao Paulo, Quebec… En total: más de 36 campus en todo el mundo.

Un proyecto que en España aterriza de la mano de Fundación Telefónica, que desde hace más de 20 años está comprometida con la innovación educativa y la empleabilidad. Lo hace con presencia en Madrid, Urduliz (Bizkaia), con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, Barcelona con el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya y Málaga, y en breve se sumará Alicante.

Un crecimiento que deja una idea innegable: y es que 42 ha renovado la forma de aprender. ¿Te apuntas a esta nueva ola imparable? Recuerda que es gratuito y las inscripciones están siempre abiertas.

Inscríbete