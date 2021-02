Cloud y ciberseguridad, nivel experto: la formación como motor de la Era Digital

El proceso de transformación digital ha cogido velocidad y va tomando envergadura. No hay marcha atrás en este reto ineludible si queremos seguirle el ritmo a unos tiempos en los que nadie –ni personas, ni empresas, ni instituciones– puede permitirse el lujo de quedarse atrás en una revolución tecnológica que no solo determinará nuestro futuro, sino que está poniendo a prueba ya nuestro presente y ha demostrado ser el motor que ha permitido al mundo seguir girando durante la crisis de la Covid-19.

Empujados por las circunstancias, hemos trasladado nuestra vida personal, laboral y social a la esfera virtual. Pero, aunque en muchos casos haya sido a regañadientes y a marchas forzadas, no se trata de una mudanza temporal de emergencia, sino que será definitiva y plantea a las empresas desafíos y necesidades que exigen nuevas habilidades y conocimientos.

El mercado laboral es un organismo vivo y en constante movimiento que evoluciona empujado por los cambios sociales, económicos, demográficos y, por supuesto, tecnológicos. Unos empleos quedan desfasados y tienden a desaparecer, algunos sobreviven a fuerza de reinventarse y otros nuevos van surgiendo a un ritmo cada vez más rápido. El impacto masivo de las tecnologías digitales trae consigo una alta demanda de profesionales especializados que guíen a las empresas en el necesario proceso de digitalización que las libre de quedar obsoletas (y que va mucho más allá de montar una web y lanzarse al e-commerce), que ayuden a sus responsables a tomar decisiones más inteligentes y maximizar el uso de la nube para optimizar los procesos, hacerlas más ágiles y competitivas y ofrecer un nuevo valor añadido a sus clientes.

En este proceso hay dos conceptos que cobran cada día mayor importancia: los servicios y entornos cloud y la ciberseguridad. Por eso, Telefónica Tech ha apostado por impulsar la especialización de sus empleados, con la creación de CyberAcademy+ y CloudEX Academy, que contribuirán, a través de la formación más avanzada y las certificaciones más prestigiosas, a reducir la brecha digital. Ambas academias cuentan con plataformas online que garantizarán la permanente recualificación y adaptación de las competencias de los profesionales, fomentando su especialización en habilidades tecnológicas con gran demanda en el mercado y claves para la transformación digital de todo tipo de organizaciones.

CloudEX Academy: la clave del éxito empresarial está en la nube

La cloud (nube en castellano) es un concepto de negocio que se basa en ofrecer servicios informáticos (servidores, almacenamiento, bases de datos, etc.) a través de internet y que tiene numerosas ventajas frente a los viejos modelos: permite reducir los costes operativos y mejorar la eficiencia de la infraestructura repercutiendo de forma clara en una mayor productividad. Además, permite adaptarse a medida que cambian las necesidades y facilita la accesibilidad y la movilidad, lo que supone una gran ventaja competitiva.

De hecho, la cloud computing ha emergido en los últimos meses como una herramienta clave en los planes de continuidad de las organizaciones durante la pandemia de la Covid-19. “Esta crisis ha mostrado cómo las empresas que habían iniciado su camino hacia la transformación digital han sido capaces de continuar su actividad recurriendo a herramientas alojadas en la nube y ahora más que nunca esa transformación se ha convertido en una necesidad donde la cloud es la pieza base para afrontarla”, analiza Raquel Ruiz, directora de la CloudEX Academy de Telefónica Tech.

Este nuevo paradigma está permitiendo uno de los pasos esenciales en el proceso de transformación digital de las empresas: el cambio de mentalidad que permita a los directivos y responsables de las empresas identificar la tecnología como uno de los factores principales en el éxito de los negocios. “La nube no sólo es parte de la infraestructura necesaria para implementar una estrategia de negocio, sino que es lo que hace que las nuevas estrategias sean completamente viables. Sin dicha tecnología impulsora de una innovación continua, las empresas y organizaciones corren el riesgo de quedarse atrás”, aclara Raquel Ruiz, que subraya la filosofía con la que nació la institución que dirige: “Esta academia responde a una visión muy clara de cómo queremos que Telefónica Tech responda al contexto actual. Un contexto donde la tecnología, ese motor de la cuarta revolución industrial, tiene que usarse de manera ágil y estando siempre a la última”.

En el core de la propuesta de valor de Telefónica Tech está ser el socio de confianza de sus clientes en un mundo “cloud first”. Y ese objetivo sólo puede alcanzarse a través de la apuesta por el equipo humano. “Telefónica Tech Cloud se compromete a que los profesionales que están detrás de nuestros servicios y plataformas son los mejores con los que se podría contar en cada momento, porque es nuestra prioridad que todos y cada uno de nosotros hayamos desarrollado los conocimientos y capacidades que el mundo cloud requiere”, afirma Raquel Ruiz.

Las tecnologías actuales permiten diseñar un proceso de desarrollo personal a medida, por eso la academia fue bautizada como CloudEX Academy. “Y la EX no es gratis, la Ex refleja un deseo de ser excelentes, pero también de ser exclusivos y facilitar a cada alumno que cree una experiencia única, basada en sus necesidades, creando un camino de desarrollo personalizado, porque no hay dos personas iguales”.

Para ello, la academia se ha concebido para permitir adaptarnos a los diferentes modelos de aprendizaje, en plazos y tiempos, dando cabida real a iniciativas como los laboratorios prácticos para aprender practicando. A nivel de contenido se focaliza en las certificaciones más exigentes del mercado (aquellas que se buscan en los perfiles más demandados), además ofrecen un catálogo formativo con diversas competencias técnicas y de skills claves para los profesionales (con más de 380 cursos de tecnologías y más de 35 de contenido propio sobre Productos y Servicios, Cloud Hard Skills, Advanced Digital Skills…). Todo ello poniendo a disposición de los alumnos todo tipo de recursos, blog, seminarios, webs y una biblioteca de conocimientos multidisciplinares que cuenta con un fondo de más de 8.000 libros, audiolibros, video-cursos, etc.

CyberAcademy+: el desafío de la seguridad en un mundo hiperconectado

En un contexto como el descrito, donde las tecnologías y la hiperconectividad están presentes en todas las áreas de empresas e instituciones y cada instante de cada día son procesados millones de datos, la ciberseguridad es uno de los desafíos más importantes para las organizaciones. En un entorno tan cambiante y dinámico como el de las ciberamenazas, uno de los mayores desafíos del mercado de la seguridad en la actualidad es la falta de talento. Alrededor de dos tercios de los ataques a empresas tienen como objetivo compañías de menos de 1.000 empleados.

Ahora que todo tipo de empresas y organizaciones están en plena transformación digital y están aumentando su exposición a un mayor y más sofisticado número de amenazas, es necesario contar con profesionales permanentemente cualificados y entrenados para hacer frente a las mismas. Algunos estudios apuntan a que solo en la Unión Europea habrá más de 300.000 puestos de ciberseguridad sin cubrir a finales de 2022. “Es por ello, por lo que uno de los mayores retos es el de captar, crear y retener talento especializado que sea capaz de implementar soluciones de seguridad y responder y hacer frente a las amenazas”, asegura Elena Lim, directora de CyberAcademy+.

Más aún en el escenario actual de la pandemia que incrementa el volumen de ataques y agrava la vulnerabilidad de las empresas que necesitan y demandan más que nunca soluciones y herramientas de ciberseguridad para que empleados y organizaciones puedan actuar y tomar medidas para garantizar un entorno de trabajo más seguro, en especial en situaciones de teletrabajo y mantenerlos constantemente formados. En este sentido, tal y como señala Elena Lim, “los grandes desafíos con respecto a la ciberseguridad se centran en la transformación digital de las empresas y aquellos enfocados a la protección de los usuarios: su comportamiento e interacción con los datos, la desinformación, la protección de su identidad...”.

Por eso, la propuesta de CyberAcademy+ cubre todo el ciclo de aprendizaje en materia de ciberseguridad: desde la concienciación a los usuarios/empleados sobre los riesgos y amenazas en materia de Seguridad de la Información para que integren las mejores prácticas y hábitos seguros en su día a día, hasta formaciones, entrenamientos, simulaciones y certificaciones más específicas en diferentes disciplinas de ciberseguridad. “Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a maximizar el conjunto de capacidades internas, a través del desarrollo y el fortalecimiento del talento interno en materia de ciberseguridad mediante un enfoque distintivo de aprendizaje y capacitación profesional, apoyándonos en las últimas tecnologías, herramientas, técnicas y metodologías gamificadas e innovadoras, así como entornos empíricos donde los usuarios se enfrentan a escenarios reales simulados (cyber range propio), siempre reforzados por píldoras de conocimiento”, explica la directora de CyberAcademy+.

Los programas y contenidos están diseñados bajo el estándar global de roles y habilidades "NICE Framework" en ciberseguridad para certificar el aprendizaje en todos los niveles, tanto para perfiles técnicos como no técnicos, y asegurar la calidad de las formaciones. A través de un modelo de acompañamiento, se ajustan a las necesidades de nuestros clientes para asegurar la idoneidad de los programas y su éxito. Hasta la fecha se han puesto en marcha 15 cursos en los que han participado 1.023 alumnos, de los que 1.011 los han superado con éxito.

Tanto la CyberAcademy+ como la CloudEXAcademy cuentan con plataformas online abiertas a todos los profesionales de Telefónica Tech que trabajan en las áreas de negocio de ciberseguridad y cloud, independientemente de su nivel de formación y adaptadas a su perfil profesional (perfiles técnicos, no técnicos, comerciales, etc.), así como en breve, a los profesionales de los clientes de dichas áreas. Los alumnos podrán acceder a las certificaciones de producto más exigentes del mercado y practicar en entornos reales.

El objetivo de ambas iniciativas es la contribución al crecimiento orgánico de estos negocios de Telefónica Tech gracias a una avanzada capacitación interna y, consecuentemente, a una mejor oferta de servicios profesionales gestionados para los clientes de la compañía. En una primera fase, unos 3.000 profesionales de Telefónica Tech podrán acceder a estas plataformas de formación, pero después el objetivo es brindar a sus clientes la posibilidad de acceder a estas plataformas para la formación de sus propios profesionales. Siempre mirando al futuro.