La escalada, escuela de vida para Geilà

“Aparte del propio deporte, la escalada me ha permitido conocer a mucha gente, la gran parte de mis mejores amistades proceden de aquí. También he podido practicar idiomas y me ha enseñado a saber perder, a aprender de mis errores y mejorarlos. La escalada me ha unido mucho a toda mi familia porque siempre me han estado apoyando, especialmente a mi madre, que es con la persona que más tiempo he pasado, con la que he tenido alguna diferencia que hemos superado para alcanzar todo lo que nos hemos propuesto. La escalada me ha enseñado a ganar y me ha dado el placer de sentir que todo lo que he trabajado ha valido la pena”.

Geila solo tiene 15 años, pero ya acumula éxitos que pueden dar vértigo, y no solo en sentido figurado, ya que la propia protagonista admite que repasar sus actuaciones le genera cierto nerviosismo. “Cada vez que miro un vídeo de alguna competición que he hecho -aunque sepa el resultado-, me sigo poniendo nerviosa. Cuando miro atrás y veo todos mis resultados me siento muy orgullosa, pero a la vez se me viene el mundo encima porque veo muy difícil repetir todo eso otra vez. Es entonces que recuerdo que eso es el pasado, que ahora hay nuevas metas que cumplir y lo que he logrado no me lo quita nadie”, señala Geila. Como en cada presa de un muro, de nada sirve mirar el camino hecho si aún hay uno por recorrer.

Entre estudios y escalada, Geila no tiene mucho tiempo libre, pero cuando puede intenta “disfrutar de la naturaleza, pasar tiempo con la familia. Me encanta la música, el baile y leer”, y al margen de Los Ángeles que tiene en la cabeza (2028), también le merodea un futuro profesional con su propia empresa. Para eso quedan muchos kilómetros verticales por subir, grandes alegrías que festejar y decepciones de las que aprender y levantarse. Es Geila Macià, una adolescente de 15 años que tiene las cosas más claras que la mayoría de jóvenes de su edad y que sueña con superar obstáculos y paredes para disputar unos Juegos Olímpicos.