La escalada como terapia deportiva

“Dos segundos después de empezar ya tienes tu primera sensación de éxito solo con dar el primer paso”. Alexis Zajetz es el psicoterapeuta del Instituto de Escalada Terapéutica de Thalgau (Austria) y en unas declaraciones a la página especializada UK Climbing resumió el poder motivador que tiene la escalada. Un paso más, una mano más: superación. Cada uno es protagonista de elegir su propio nivel para elevarlo y progresar, con los beneficios que ello conlleva. En Thalgau, desde 2005 está en funcionamiento el mencionado instituto terapéutico con resultados satisfactorios.

La escalada es ‘mindfulness’ que conecta directamente el cerebro con el instinto de supervivencia ya que éste percibe que un error puede conllevar a una caída fatal (más allá de que se vaya encordado, con casco...). “Te obliga a centrarte en el momento presente. No le permite a tu mente pensar en las cosas que te están pasando en la vida, tienes que concentrarte en no caer”, explica sobre la capacidad terapéutica de la escalada Eva María Stelzer, directora del estudio junto a Katharina Luttenberger, en declaraciones al medio científico ‘Science Daily’ dentro del artículo ‘Rock climbing envisioned as new treatment for depression’.