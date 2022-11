ElDerbi Canario: dos islas, mucho orgullo y una sana rivalidad

"Siendo, como soy, canarión y de Las Palmas, el derbi es muy especial porque las dos islas siempre estamos compitiendo por ver quién es mejor", asegura Nauzet. "Nos pasa en el día a día y, como no, también en el deportivo, pues no en vano el fútbol es un referente social", añade. Con buen criterio, el exdelantero de los pío-pío comenta que "en mi opinión, para nosotros lo importante es tener enfrente al Tenerife y que a ellos les vaya bien es bueno para el fútbol canario. He jugado muchos derbis y es un placer poder hacerlo. Les deseo lo mejor".

Puestos a recordar un derbi, Nauzet rememora el disputado en el Estadio Gran Canaria en mayo de 2014. "Yo no pude jugarlo al estar lesionado, pero lo ganamos con un gol de Vicente Gómez en el tiempo añadido. Yo lo viví desde la banda y la alegría fue enorme", explica el ahora delantero del Arucas CF, quien ve a la UD "bastante bien". "Es verdad que ha tenido un bache, pero en cierto modo es normal y tiene un buen colchón para mantenerse en los puestos a los que debe aspirar porque el objetivo es ascender. El binomio afición-equipo es muy sólido y hay que aprovecharlo", analiza.