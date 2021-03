“Cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”

¿Cuánto hace que practica natación?

Empecé a nadar en 1996, en el año 1997 fui a mi primer Campeonato de España y en 1998 hice mi primera intervención con la Selección Española en el Campeonato del Mundo.

Nunca me había atraído especialmente la natación y al final se convirtió en mi vida. Di con la natación casi por casualidad: era verano, la piscina estaba abierta y me aburría mucho en el borde de la piscina. Una forma de estar con todo el mundo era meterme en el agua. Empecé con un chaleco salvavidas porque aún no me había acostumbrado a mi cuerpo, me costaba mucho. Me fui adaptando poco a poco a la piscina y descubrí que me gustaba la sensación de flotar y que quería seguir haciendo eso. No empecé nadando pensando que quería competir, nunca fue una aspiración, pero surgió, vimos que era buena y aquí estoy.

Paso un año aproximadamente desde que me tiré a la piscina hasta que competí por primera vez en el Campeonato de España. En dos años estaba compitiendo con la Selección Española. Fue como si le hubieran prendido mecha a un cohete que se convirtió en algo que me encantaba hacer: estar todos los días en el agua y aprender de mis compañeros y de todo el mundo.