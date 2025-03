Día Mundial del Cáncer de Colon: un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas Por Alberto Zamora

Isabel Valero recuerda con claridad el momento en el que su vida dio un vuelco: "Te quedas en blanco, no se oye nada a tu alrededor y solo sientes miedo... miedo porque, ¿qué va a pasar ahora?". Fue en mayo de 2023 cuando los primeros síntomas comenzaron a manifestarse: molestias abdominales y un cansancio que parecía no tener explicación. Una simple visita al médico por una anemia fue el primer indicio de lo que estaba por venir.

Dos meses después, los dolores aumentaron y su médico decidió indicarle un test de sangre oculta en heces y, según los resultados, una colonoscopia. A medida que la fecha de la prueba se acercaba, el malestar se intensificó. Fue entonces cuando Isabel acudió a urgencias. Un TAC abdominal reveló lo que parecía ser una neoplasia de colon. Las pruebas posteriores confirmaron el diagnóstico.

Tras la cirugía y un proceso de recuperación más rápido de lo que esperaba, Isabel reflexiona sobre su experiencia: "Me cuidaba, intentaba llevar una alimentación equilibrada, no fumaba ni bebía... y, aun así, me tocó a mí. Esa pregunta, ¿por qué?, te viene muchas veces a la cabeza". Hoy, su vida es casi como antes, con una cicatriz como recordatorio de la importancia de la detección precoz: "Eso me ha salvado la vida". Su historia es un testimonio de cómo el cáncer de colon puede afectar a cualquiera y la relevancia de no ignorar los signos de alerta.

Hoy 31 de marzo, Día Internacional contra el Cáncer de Colon, abordamos con especialistas de Quirónsalud todo lo que necesitas saber sobre esta enfermedad: desde sus causas y síntomas hasta las opciones de diagnóstico, tratamiento y prevención.

Factores de riesgo y síntomas del cáncer de colon

Doctor Pedro Bretcha, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Torrevieja

El doctor Pedro Bretcha, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Quirónsalud Torrevieja, define la dolencia como “el cáncer originado en partes del intestino grueso, como el colon o el recto. Generalmente, comienza como un pequeño grupo de células no cancerosas llamadas pólipos, que pueden evolucionar en cáncer si no se detectan y eliminan”. Su clasificación se realiza en diferentes etapas, desde la 0 (cáncer in situ) hasta la etapa IV, que supondría metástasis, y depende de la extensión del tumor y de la propagación por otras partes del cuerpo.

Se trata de una enfermedad multifactorial, que puede ser causada por una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. El doctor Bretcha indica alguna de las principales causas y factores de riesgo: “la edad avanzada (la mayoría de casos se diagnostican pasados los 50), los antecedentes familiares, una dieta baja en fibra y alta en grasas, consumo de alcohol y tabaco, obesidad y sedentarismo, enfermedades inflamatorias intestinales o algunos síndromes hereditarios como la poliposis adenomatosa familiar (PAF) o el síndrome de Lynch, que aumentan el riesgo de tipo 1”.

Por otro lado, es importante conocer los síntomas de la enfermedad, como pueden ser “los cambios en los hábitos intestinales, el sangrado rectal, la molestia abdominal persistente, debilidad y fatiga o la pérdida de peso sin causa aparente”, afirma el doctor Bretcha. Como hemos comentado, la incidencia de la enfermedad es muy significativa en nuestra sociedad, en la que el riesgo de padecimiento se sitúa en “1 en 23 (4.3%) para los hombres y de 1 en 25 (4.0%) para las mujeres, con un número de 102 casos nuevos detectados por cada 100.000 habitantes”.

¿Cómo puede diagnosticarse la enfermedad?

Doctor Antonio Ortega, facultativo de Aparato Digestivo y coordinador de endoscopia bariátrica del Centro Médico Teknon

Siempre deben tenerse en cuenta los síntomas previos que hemos comentado. Una vez que se tienen claros los posibles indicadores de alerta, el doctor Antonio Ortega, facultativo de Aparato Digestivo y coordinador de endoscopia bariátrica del Centro Médico Teknon, explica las principales pruebas que pueden realizarse.

La más habitual e importante es la colonoscopia, ya que “permite examinar el órgano al detalle, tomando muestras para la biopsia”, y mediante la cual se introduce un tubo flexible con una cámara a través del recto, con sedación previa del paciente.

En segundo lugar, tenemos el test de sangre oculta en heces, “que se usa en programas de cribado, para detectar pequeñas cantidades de sangre que no son visibles a simple vista”, que pueden indicar lesiones en el colon. También tenemos la colonografía por TAC (colonoscopia virtual) y el análisis de sangre, que “incluye un hemograma para detectar anemia y ofrece la medición de marcadores tumorales como el CEA (antígeno carcinoembrionario)”, aunque este último no es específico del cáncer de colon.

Evidentemente, también se realiza una biopsia, si se detectan lesiones sospechosas durante la colonoscopia, “tomando una muestra de tejido, para analizarla al microscopio y confirmar si hay células cancerosas”.

Mediante las pruebas es posible determinar varios aspectos clave. Explica el doctor Ortega que puede verse “si hay pólipos y tumores, y dónde están ubicados, si las lesiones son benignas o malignas y el estadio del cáncer, pudiendo determinar si ha invadido otros tejidos o ganglios linfáticos”. También, en caso de cáncer avanzado, “es posible evaluar si hay metástasis, con pruebas adicionales como TAC, resonancia o PET”.

Insiste, para cerrar, el doctor Ortega en que “la mejor herramienta para prevenir el cáncer de colon es la colonoscopia. No solo nos permite detectar el cáncer en fases tempranas, sino que también podemos eliminar pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Es una prueba sencilla, segura y puede salvar vidas. Si tienes más de 50 años, antecedentes familiares o factores de riesgo, no dudes en consultarlo con tu médico. La prevención es clave”.

Evolución en los tratamientos personalizados

Dr. Jesús García-Foncillas, director de Oncohealth, Instituto Oncológico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

El Dr. Jesús García-Foncillas, director de Oncohealth, en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, define la estrategia terapéutica indicando que “busca aunar los esfuerzos de distintas especialidades, ya que es muy importante definir las opciones según las características del paciente y del tumor”. De este modo, la estrategia se decidirá de una forma multidisciplinar. ¿Y cuáles son los principios empleados? Pues, “el estadio y el perfil molecular. La valoración del estudio genómico aporta información que permite ir más allá del estadio clásico”, determinando un tratamiento lo más personalizado posible, y es que, según afirma el doctor García-Foncillas, el objetivo es “individualizar lo máximo posible el tratamiento, no solo desde la perspectiva de la secuencia de las opciones terapéuticas a utilizar (cirugía, radioterapia, quimioterapia, tratamientos biológicos o inmunoterapia), sino también en relación a los distintos fármacos que van a utilizarse, en función del perfil molecular y genómico en cada caso”.

Actualmente, han surgido nuevos tratamientos, que se unen a los tradicionales de cirugía y radioterapia. Existen “anticuerpos dirigidos a ciertas proteínas de la célula tumoral, fármacos contra determinadas alteraciones o tratamientos inmunológicos”. Las diferentes estrategias pueden emplearse de forma individual, combinadas, o de forma secuencial, dependiendo de cada caso, para lo que resulta fundamental tener, previamente, “los estudios de imagen correspondientes, la evaluación anatomo-patológica, el perfil genómico del tumor y la historia clínica de cada paciente”, sin olvidar los deseos personales del paciente. El objetivo es buscar el máximo beneficio clínico, sin olvidar “la calidad de vida y el impacto en la esfera personal y psico-social”.

¿Es posible prevenir el cáncer de colon?

Dr. David Martínez Ares, especialista del Servicio de Aparato Digestivo en el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez y en el Hospital Quirónsalud A Coruña.

El Dr. David Martínez Ares, especialista del Servicio de Aparato Digestivo en el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez y en el Hospital Quirónsalud A Coruña, explica que tienen una importancia fundamental “los hábitos de vida y la dieta saludable, siendo muy importantes todas aquellas medidas que permitan evitar el sobrepeso”. De este modo, es recomendable ejercicio regular, evitar el sedentarismo, dieta rica en verduras y frutas frescas, evitando alimentos procesados y ultraprocesados, además de grasas, azúcares refinados, etc.

Pero matiza el doctor Ares que dichas medidas no son suficientes, “ya que el principal factor de riesgo es la edad, incrementándose el riesgo a partir de los 50 años”, explicando que es a partir de esa franja cuando “se inician los programas de cribado, aunque en países como los EE.UU., se ha sugerido adelantarlos a los 45 años”. El doctor Ares también explica que “el aumento de casos en personas jóvenes quizás va ligado a la alta frecuencia de obesidad y sobrepeso en su población”.

Se vuelve a insistir en la necesidad de la realización de un test de sangre oculta en heces, con periodicidad bianual, a partir de los 50 años, ya que “permite la detección de pólipos que pueden extirparse endoscópicamente”, y es que “si se detecta un cáncer, lo que ocurre en 1-3% de los pacientes con test de sangre oculta en heces positivo, es que suele ser operable, con unas tasas de curación por encima del 90%, 3-4 veces mayor que si el tumor se detecta en pacientes que ya presentan síntomas”.