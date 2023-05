¿Vas a tener un bebé? Estos son los mejores consejos para el cuidado del recién nacido. ¡Palabra de matrona! Por Cecilia Vega

Si estás a punto de tener un bebé, o acabas de ser mamá o papá, es probable que tengas muchas preguntas sobre cómo deberías cuidar del recién nacido. Seguramente también oigas y leas muchas recomendaciones y estés abrumado, sin saber cuáles seguir. Tranquilos, es normal. Entender a un bebé lleva su tiempo y al principio es normal que surjan muchas dudas: claves para una lactancia materna exitosa, ventajas del piel con piel, es normal o no que duela el pecho, cómo dar el biberón de forma correcta, necesita chupete o no, empieza con los cólicos, cómo curar el cordón umbilical, cada cuánto bañarle, cómo hacerlo, sueño y colecho seguro, etc. Las preguntas son infinitas.