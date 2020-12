Pruebas Covid-19 antes de Navidad: ¿Cuál es la más recomendable?

La consigna antes de sentarnos a la mesa con padres, abuelos y demás familia debería ser clara: evitar contagios. Para ello todas las precauciones son pocas y realizarnos un test previo será de gran ayuda. Pero ¿cuál de entre los distintos tipos de pruebas de detección del coronavirus nos proporciona la máxima seguridad?

Con las celebraciones navideñas a la vuelta de la esquina, aumentan la preocupación y las dudas. Nos resistimos a renunciar a reunirnos con al menos los miembros de nuestra familia más cercana, tenemos ganas de brindar con amigos a los que llevamos mucho tiempo sin ver… y sin embargo, no hay que perder de vista que de que cada una de las cenas y comidas que celebremos implican un riesgo de contagio.

En cualquier hogar en el que se reúnan personas que no sean los convivientes habituales existe la posibilidad de iniciarse un brote de contagios que, unido a otros, nos llevarían a la temida tercera ola de la pandemia. Por eso, conocer previamente nuestra situación actual a través de un test de diagnóstico ayuda a minimizar los riesgos, aunque nunca hay que bajar la guardia ni prescindir de las medidas preventivas básica que ya conocemos: limitar al máximo el número de personas, llevar mascarillas y retirarlas solo en el momento de dar un bocado, ventilar las estancias, mantener la distancia aunque eso suponga renunciar a los abrazos que tantas ganas tenemos de dar…

¿Qué pruebas hay y cuál es la más adecuada de cara a Navidad?

PCR

Es la técnica de referencia para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 en las primeras fases de la enfermedad ya que es un sistema muy sensible, pudiendo detectar cantidades muy bajas de virus. “Si la prueba es positiva (detecta ARN viral) entendemos que existe multiplicación viral. Esta prueba nos confirma la existencia de una infección activa y que el individuo es capaz de contagiar a otros. Hasta que la PCR no es negativa se considera que el individuo es potencialmente contagioso”, explica el Dr. Daniel Carnevali, jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

Por lo tanto, este test nos informa de si estamos infectados en la actualidad y de si somos por lo tanto contagiosos (tengamos o no síntomas). Si se detecta la presencia de virus en la mucosa nasofaríngea, el paciente puede producir el contagio de las personas que tenga delante a través de la tos o de las microgotitas de saliva.

Algunos centros de Quirónsalud han incorporado la tecnología más avanzada para agilizar los resultados de estas pruebas. Es el caso de los hospitales Quirónsalud Torrevieja, Alicante y Murcia, entre otros, que cuentan en sus laboratorios con una nueva técnica para la realización de hasta 1.000 pruebas PCR diarias y obtener resultados en menos de 24 horas, lo que permite ajustar al máximo los resultados en las fechas prenavideñas para la máxima seguridad. “Este nuevo equipo nos permite una mayor rapidez y eficacia durante el procedimiento de extracción y purificación de RNA en muestras de pacientes con posible infección por Covid-19. Por tanto, estas ventajas se traducen en un menor tiempo de respuesta en la obtención de los resultados de la PCR. Además, al ser un proceso automatizado, se minimizan los errores manuales de la técnica y las posibles contaminaciones cruzadas entre muestras”, explica el doctor Juan José Mata, especialista del laboratorio de inmunología del hospital Quirónsalud Torrevieja y en Quirónsalud Alicante.

“Las PCR rápidas, que no se deben confundir con los tests de antígenos, aúnan las ventajas de ambas pruebas. Por un lado, la rapidez en el resultado, similar a los tests de antígenos y por otro la fiabilidad en el diagnóstico que aporta una PCR”, añade la Dra. Elena Llompart, jefa de Laboratorio de Análisis Clínicos de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas. En definitiva, esta prueba, si se realiza escasas horas antes de la celebración navideña que tengamos prevista, es la que mayor seguridad puede darnos.

* El consejo. Esta prueba nos ofrece toda la fiabilidad de nuestra situación en el momento de realizarla, así que lo ideal para la máxima seguridad es mantenernos aislados, tener el mínimo contacto social y evitar situaciones de contagio desde que realizamos la prueba hasta que nos sentemos a la mesa con nuestros familiares.

Si se obtiene un resultado negativo de un paciente con alta sospecha de infección por el virus SARS-CoV-2, se deberá confirmar con una nueva prueba.

PCR en saliva

Se trata de una novedosa modalidad de PCR que permite detectar la infección por coronavirus mediante saliva. Hasta ahora la PCR consistía en la introducción del bastoncillo en la fosa nasal y garganta, siendo una técnica muy molesta, así que la principal ventaja de esta nueva variante es que el procedimiento de extracción de la muestra en saliva es mucho más sencillo y cómodo si lo comparamos con el resto de pruebas que actualmente podemos realizarnos.

Ya no son necesarios los ‘temidos’ hisopos nasofaríngeos, que resultan tan molestos a los pacientes y que son de uso obligado tanto en la realización de la PCR como para el test de antígenos. En la PCR en saliva bastará con depositar saliva en un frasco o masticar un ‘salivette’ (torunda de algodón similar a la que usan los dentistas para absorber el exceso de salivación). “Esto aporta muchas diferencias significativas, como que la prueba pasa a ser muy poco molesta y la facilidad para obtener la muestra del paciente. Esto facilita el ratio de trabajo y el riesgo para la persona que la obtiene. La muestra salival también se tratará mediante la técnica de PCR así que la eficacia sigue siendo altísima en la detección del virus Covid”, explica el Dr. Jordi Robert, Jefe de Sección del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitari Dexeus. Una vez obtenida la muestra, se procesa en el laboratorio exactamente igual a cualquier otra PCR y se obtiene el resultado con la misma fiabilidad.

* El consejo. Al eliminar los bastoncillos de la ecuación, esta prueba no invasiva está especialmente indicada para los niños y las personas de edad avanzada. Eso sí, antes de realizarla hay que tomar una serie de medidas, como no comer, beber, masticar chicle o fumar durante los 30 minutos previos a la toma de la muestra y, preferiblemente, hacerlo a primera hora de la mañana, sin haberse aplicado maquillaje, crema o labial.

Test de antígenos

Se realizan a través de una muestra nasofaríngea y son capaces de diagnosticar el virus SARS-CoV-2 desde el inicio del contagio y con la misma fiabilidad que las PCR, con la ventaja de que se pueden tener los resultados en 15 minutos. Esto permite una mayor agilidad en la toma de decisiones tanto a nivel individual como de un colectivo. El Dr. Luis Manuel Barrena Santana, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Clideba señala que “los nuevos test de antígenos buscan directamente la proteína, es un sistema más rápido porque evita muchos procedimientos de laboratorio. Desde que entra el paciente, en media hora podemos tener el resultado, con lo cual es una ventaja importante desde el punto de vista de toma de decisiones y de control de pacientes. Se aplica a pacientes con síntomas y supone un antes y un después en la toma de decisiones. Además, es importante recalcar la importancia de que estas pruebas se realicen siempre atendiendo a criterios médicos”.

* El consejo. Esta prueba es recomendable para pacientes con síntomas, ya que gracias a sus resultados rápidos permite tomar medidas de aislamiento de manera precoz. Tiene una sensibilidad del 100% si la muestra se coge hasta el tercer día tras el contagio. En el caso de sintomáticos con 5 o menos días presenta una sensibilidad (capacidad para detectar la enfermedad) del 98,2% y una especificidad (la capacidad para detectar los negativos reales) del 99% y con 7 o menos días, la sensibilidad varía a 93,3%. La sensibilidad en asintomáticos también es alta, lo que es una baza a favor para evitar la propagación del virus.

Pruebas serológicas

Son eficaces para determinar nuestro estado inmunitario, pero no mide la presencia del virus en el momento. Esta prueba, que se realiza a través de una muestra de sangre, detecta y cuantifica los anticuerpos que ha generado nuestro cuerpo frente al virus. Nuestro sistema inmune tiene una forma de detección de agentes externos que es la generación de anticuerpos llamados inmunoglobulinas (Ig). Estas inmunoglobulinas son proteínas que reconocen, captan y bloquean los virus para que las células del sistema inmune (linfocitos) puedan reconocerlos y eliminarlos.

Aunque hay hasta cinco tipos de inmunoglobulinas, en caso de infección nos interesan la IgM (las primeras en aparecer) y la IgM (que aparecen en una fase más avanzada de la infección) porque ofrecen información muy valiosa sobre en qué fase de la infección está el paciente. “Las inmunoglobulinas no determinan la presencia del virus, sino la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo cuando hemos estado expuestos al virus; es decir, si el individuo ha estado en contacto con el virus, haya desarrollado síntomas o no”, aclara el Dr. Daniel Carnevali, jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

Si cuando se realiza una prueba de anticuerpos solamente se observa la presencia de IgM probablemente nos encontremos en las fases iniciales de la infección. Cuando el análisis muestra IgG e IgM pensamos que ha pasado más tiempo desde el inicio de la infección y que quedan restos de la fase aguda. Cuando sólo se observan anticuerpos IgG pensamos que la fase de replicación viral ha pasado.

En resumen: “La serología nos aporta gran información acerca del momento en el que se encuentra la infección –explica el doctor Miguel Marcos, jefe de Medicina interna de Quirónsalud Málaga–. A los pocos días del contagio, se positiviza un anticuerpo, la IgM, que nos habla de infección actual o muy reciente, manteniéndose positiva hasta los 21 días aproximadamente. Si el resultado es IgG positiva, nos habla de una infección que ha avanzado más allá del día 14 y se mantiene positiva por un periodo de tiempo indeterminado, por lo que nos podría hablar de infección pasada. Y probablemente, nos informará también de nuestra inmunidad para la infección en base a haberla presentado previamente”.

* El consejo. Estas pruebas establecen el estado inmunitario pero no la presencia del virus en el momento presente ni las posibilidades de ser contagiadores. Por lo tanto, en los casos en los que no existen síntomas, si se desea tener certeza absoluta de que no padecen ni trasmiten la COVID19 (por ser contactos de personas de alto riesgo, por ejemplo) se recomienda realizar de inicio una serología y, si obtenemos un resultado de IgM positiva, habría que complementar el diagnóstico con una prueba de PCR.

Tecnología avanzada para diferenciar la covid-19 de otras patologías respiratorias

Junto a todo este arsenal diagnóstico, los laboratorios de los hospitales de Quirónsalud gestionados por su compañía Health Diagnostics cuentan con la última tecnología de diagnóstico sindrómico molecular rápido, capaz de detectar no solo el SARS-CoV-2 sino una veintena más de posibles bacterias y virus respiratorios.

Además, para ayudar en la crisis de los pacientes con Covid-19 también utilizan los llamados Paneles de Neumonía, capaces de detectar superinfección en los pacientes más graves internados en UCI. Estas herramientas permiten diagnosticar en aproximadamente una hora un total de 27 patógenos respiratorios y 7 genes de resistencia a los antibióticos, facilitando la adaptación adecuada del tratamiento antibiótico y reduciendo la proliferación de bacterias multirresistentes.

“Gracias a estas tecnologías sindrómicas hemos conseguido diagnosticar en aproximadamente una hora a los pacientes más graves para estas patologías, logrando dar un diagnóstico certero en un tiempo clínicamente relevante que permite adaptar la aptitud terapéutica y el manejo del paciente”, ha apuntado el Dr. Miguel Ochando, director corporativo de los laboratorios de Health Diagnostic.