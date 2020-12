Los 12 regalos más originales con los que acertar esta Navidad

Ideal para los más golosos y para el deleite de toda la familia. Este postre italiano originario de Milán se ha hecho mundialmente famoso y ya no hay sobremesa navideña que se precie en la que no se deguste uno… o varios. Este de la marca Chiostro Di Saronno hace una interpretación de la receta tradicional (que lleva pasas) con gotas y crema de chocolate. Una versión deliciosa que junto a su presentación, en una lata preciosa y reutilizable, hacen que sea el obsequio perfecto.

Elegantes, atemporales y el accesorio que necesitan los más estilosos de la familia. Estos gemelos plateados de Emilio Tucci le darán el toque perfecto a los looks de las grandes ocasiones y, ¿por qué no? también en el día a día si la etiqueta lo requiere. Elaborados en una aleación de metal plateado, este complemento masculino es resistente y duradero. ¡Regale una joya para siempre!

Un accesorio versátil y estupendo para el que ama el bricolaje y no se amilana ante las ‘pequeñas obras’ domesticas; pero también muy buena opción para esa persona que acaba de mudarse y necesita tener a mano una herramienta multiusos que le solucione la vida. Este atornillador (sí, rosa) de la prestigiosa marca Bosch cuenta con tecnología de litio, cargador mediante micro USB, 10 puntas intercambiables y un diseño ergonómico pensado para que su manejo sea de lo más sencillo.

La prenda que hará las delicias de la más elegante de la casa. ¡Y es que lo tiene todo! Cuello alto, la calidad extrema del cashmere y el color de la temporada. Este jersey es el comodín que levanta cualquier look y está diseñado para durar años.

El calzado con el que superar todos los obstáculos

Botas

PANAMA JACK

159€

No necesitan prácticamente presentación: las clásicas botas Panama Jack son un must have tanto para ellas como para ellos y además temporada están de plena actualidad. Están fabricadas en España con piel napa, con tratamiento que repele el agua y ese color tan característico de la marca que se vuelve todavía más bonito con el uso.