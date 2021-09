Para moitos o grado de democracia dun pobo mídese pola abundancia de medios de comunicación independentes. A libertade de prensa é un dos dereitos constitucionais que gozan de maior índice de protección na nosa Constitución. E, seguindo coa miña primeira idea, podo asegurar que esta cidade disfruta dunha excelente saúde democrática no que a medios se refire, á que contribúe LA OPINIÓN desde hai xa 20 anos.

Nesta conmemoración, xunto coa necesaria reflexión sobre a libertade de prensa, resulta imprescindible facer valer o papel deste xornal como moderador da actualidade da Coruña nestas dúas décadas e como altofalante das demandas, das preocupacións e dos desexos dos coruñeses e coruñesas. Dende o seu nacemento, soubo poñer aos habitantes desta cidade e da súa área metropolitana no lugar central das súas paxinas facendo un xornalismo orientado ao servizo público. Ao pé de rúa, cun xornalismo apoiado en grandes profesionais que se move por e para a sociedade e que bebe directamente do pensamento liberal e modernista que vai unido á historia da Coruña.

Porque se hai unha condición inherente aos cidadáns da Coruña é o seu compromiso na loita polas liberdades e a xustiza. A súa historia achéganos exemplos de mulleres e homes que apostaron por unha cidade, unha autonomía e mesmo un Estado máis libre e democrático. La Opinión recolleu esta tradición e desde hai 20 anos sigue alimentando a súa herdanza.

En paralelo ao crecemento deste xornal, temos unha cidade que sigue en plena transformación e á que se lle presenta un futuro cheo de oportunidades e de retos. No Goberno de España traballamos para favorecer ese camiño con infraestruturas e dotacións precisas tanto en rede viaria como ferroviaria. Aí están a remodelación de Alfonso Molina, a conexión ferroviaria do Porto Exterior, a construción da estación intermodal e a conclusión da liña de alta velocidade ata a capital de España. Unha viaxe na que non podemos esquecer o mar, que lle sirve de marco e de referencia. O mar que rodea esta península e que en pouco tempo terá unha nova faciana, máis sostible e limpa, tras o proxecto de rexeneración da ría do Burgo, que xa se vai facer realidade.

Dende o Goberno de España estamos plenamente comprometidos nesta viaxe hacia unha Coruña máis sostible, máis verde, máis moderna e igualitaria. Oxalá que LA OPINIÓN siga sendo acicate das decisións e testemuña dos logros nese futuro que desexamos e para o que estamos traballando.