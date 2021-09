Si echamos la vista atrás parece imposible que un equipo de colegio haya podido llegar a conseguir un número tan importante de títulos compitiendo en la élite y, lo más relevante, con el respaldo de toda una ciudad. Eso solo se puede explicar si se conoce el permanente afán de superación que parece formar parte del escudo de este club, que sienten como propio todas las personas vinculadas a él. Independientemente de la época, siempre hubo algo de épico en esta aventura en la que nos vemos inmersos jugadores, equipo técnico, directiva, patrocinadores, afición y por supuesto, los medios de comunicación.Estos han jugado y juegan un papel fundamental a la hora de poner en valor los logros del Liceo, son y han sido un altavoz a la hora de contar la actualidad del club a la ciudadania. LA OPINIÓN CORUÑA es un referente a la hora de hablar de nuestra disciplina y toda nuestra afición sabe que alli encontrará información relevante y contrastada, esto es vital para nosotros. Tenemos retos apasionantes que sabemos que son a largo plazo y de maduración lenta como es la cantera. También proyectos ilusionantes a corto plazo como el equipo de Ok liga femenina que deberemos consolidar. En definitiva, queremos dar la oportunidad a todos aquellos niños y niñas de A Coruña que juegan el hockey, para que puedan competir en la élite sin abandonar su ciudad y a los que son aficionados para que puedan disfrutar de la alta competición. Es preciso poner el foco en la formación a través de los valores del deporte, pues no hay que olvidar que son miles los jugadores que han pasado por el Liceo y sólo unas décenas han llegado a competir en la élite. El Deportivo Liceo también debe potenciar y colaborar en el crecimiento de esta disciplina en la ciudad, a todos nos interesa que cada vez el hockey sobre patines coruñés tenga más representantes en divisiones de Ok plata y Ok liga, masculina y femenina.Existen excelentes clubs que deberían estar en la élite en los próximos años, saldríamos ganando todos. El Liceo deberá reinventarse también para ofrecer el hockey de una manera más atractiva en el pabellón, eso hará que se acerque más público a Riazor, que sea interesante para las marcas comerciales, que así se generen unos ingresos suficientes para ofrecer un mejor producto y que la rueda vuelva a empezar.

Debemos también seguir utilizando la relevancia de nuestro club para dar visibilidad a causas sociales, ese camino que en el Deportivo Liceo lo comenzó nuestro capitán Dava Torres con Un partido una causa, estamos seguros de que tendrá su continuidad en el futuro. En definitiva, que en los próximos 20 años sigamos siendo igual de competitivos, independientemente de las circunstancias; que sigamos consiguiendo títulos independientemente de la competición, pero sin olvidarnos de que tenemos a toda una ciudad orgullosa de nuestro club; que nuestro verde siga compartiendo alojamiento cardiaco con el blanquiazul de decenas de miles de coruñeses. Eso es mucho más importante que los 42 títulos que lucen nuestras vitrinas tras estos 50 años de vida, saber que siempre habrá gente detrás que nunca te va a abandonar por que te llevan en el corazón. Que eso nunca cambie.