Ir a un bar con un perro a veces no es cuestión sencilla. Y sino que se lo digan a los propietarios de un bar de Coruña que hace varios meses pusieron el grito en el cielo tras ver que no les dejaban entrar en un establecimiento hostelero con un animal enfermo. El comentario llegó incluso a las redes sociales y las páginas en las que se valora el servicio de un determinado lugar.

"Camarero grosero. Teníamos reserva y siendo de fuera no sabíamos que teníamos que avisar que tenía que ser fuera en la terraza. Tampoco nos lo consultaron. Tuvimos que irnos porque veníamos con nuestra perrita enferma dentro de un carrito cerrado", señaló en este caso la clienta que impuso la queja. "En este caso ,os pedimos disculpas ,pero si traéis una mascota creo que deberíais decirlo, y se os habría ofrecido la terraza , pero al no ser así, os reservamos dentro por defecto , en el momento en que llegasteis, estaban las mesas de terraza ocupadas y no nos distes opción a deciros que esperarais a que quedara alguna libre, y luego os llamamos un par de veces y nos colgasteis el teléfono", contestaron desde el local.

Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente a través de las redes sociales especializadas. Muchos empresarios denuncian que algunas de las críticas vertidas son falsas. Para tratar de atajar este problema, urgen a estas webs que establezcan filtros que permitan descartar los mensajes falsos. Hay quienes aseguran que podría ser un buen método el de obligar a las personas que emiten cualquier tipo de prueba de que han estado en el local en cuestión.