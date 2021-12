“Cuatro millones de euroooos…” será la frase que revolucione el patio de butacas del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra en el Teatro Real de Madrid este miércoles 22 de diciembre.

Para que no te pierdas ningún detalle del evento y seas el primero en enterarte del número de El Gordo de Navidad hemos preparado un completo directo en el que podrás seguir el sorteo en tiempo real. Todos los números premiados, las mejores imágenes y anécdotas, información útil sobre la Lotería de Navidad… todo lo que necesitas para seguir el sorteo más esperado del año por los españoles.

Además, en nuestro comprobador de Lotería de Navidad puedes consultar en directo si has sido premiado. Es muy fácil de usar. Sólo tienes que introducir el número de tu décimo y la cantidad que juegas y darle al botón de consultar. Sabrás al instante si has resultado premiado y qué cantidad has ganado.

No olvides volver a comprobar los números una vez que haya finalizado el sorteo, que es cuándo ya estará completa la lista de premios. Puedes consultar en nuestro comprobador tantas veces como necesites.

La Lotería que más premios reparte

La Lotería de Navidad es una de las que mayor número de premios reparte. Entre los premios mayores y los menores son más de 1.400, lo que supone un total de 2.408 millones de euros. Destaca ‘El Gordo’ de Navidad que, un año más, está dotado con 400.000 euros al décimo.

Puedes consultar la lista completa de premios en nuestra web… pedreas, aproximaciones, reintegros…

Preguntas frecuentes de la Lotería de Navidad

¿Cuándo puedo cobrar mi premio? ¿Cuánto se queda Hacienda? ¿Qué plazos hay para cobrar un décimo agraciado?¿Qué hago si mi décimo de Lotería premiado está roto?... las preguntas en torno a la Lotería son muchas. Y es lógico, puesto que se lleva celebrando más de dos siglos. Bien, pues todas tienen respuesta.

Los premios de Lotería se pueden cobrar desde las 18:00 horas del mismo día 22 de diciembre si son inferiores a 2.000 euros. Hacienda se lleva el 20% de todos los premios superiores a 40.000 euros y el 23 de marzo es el último día para cobrar un décimo premiado y sí, es posible cobrar un décimo roto o dañado, pero hay que seguir un proceso específico. Podrás encontrar la respuesta a todas las preguntas en nuestra página de Preguntas Frecuentes de la Lotería de Navidad.

Widget para comprobar números

Además, ponemos a tu disposición un widget comprobador de Lotería de Navidad que podrás insertar de una manera muy sencilla en cualquier web o blog. Para utilizarlo sólo tienes que copiar y pegar este código:

<script type="text/javascript" async="async" src="https://www.laloterianavidad.com/js/widget.min.js"></script>

<div class="widgetlaloterianavidad"></div>