La Lotería de Navidad 2023 ya está aquí. Después de una larga espera, el Teatro Real de Madrid ya se engalana para celebrar el próximo viernes 22 de diciembre el sorteo más especial del año. Son muchos los ciudadanos que esperan con impaciencia el momento en el que los bombos comiencen a girar y los niños de San Ildefonso comiencen a cantar los premios. Será entonces cuando las administraciones de lotería más afortunadas reciban a gente sonriente que abrirá botellas de champán para gritar al viento que son los más agraciados.

Pero, a pesar de que nos encontramos a escasos días de ese momento, hay personas que no tienen todavía su décimo y buscan ese número especial que les felicite las navidades con un regalo para sus bolsillos. Los más despistados que todavía no han conseguido su décimo no tienen de qué preocuparse, porque todavía hay tiempo para hacerse con un boleto.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado, los que quieran adquirir el décimo de forma presencial en su administración de confianza o que tienen cerca, podrán comprarlo hasta el 21 de diciembre a las 22:00 horas. Sin embargo, es recomendable contactar previamente con la administración de loterías porque el horario puede variar y para saber si va a estar abierta en el momento.

Aquellos que prefieran comprarlo desde casa a través de internet, también lo podrán hacer hasta el próximo 21 de diciembre a las 22:00 horas. Se recomienda que la compra de los décimos por internet se realice a través de las páginas de establecimientos autorizados y oficiales por Loterías y Apuestas del Estado.

Todos los décimos tienen las mismas probabilidades de ser premiados con 'el Gordo', el resto de premios más pequeños o la pedrea. No obstante, muchas personas se decantan por elegir algún número que les resulte especial porque sea el aniversario de una boda, el cumpleaños de un ser querido o por algún motivo importante para la persona en cuestión. También hay otros participantes que juegan todos los años con la misma cifra, esperando que al fin les sonría la suerte.

Entre los boletos más vendidos suelen encontrarse los que representen un acontecimiento relevante de interés general, por ejemplo, este año pueden ser la jura de la Constitución de la Princesa Leonor (31023), la coronación de Carlos III de Inglaterra (06523), la fecha en la que Carlos Alcaraz ganó Wimbledon (16723) o el día en la que implosionó el Titan Ocengate (18623), entre muchos otros. Pero para comprobar si la intención o superstición ha funcionado habrá que esperar al día señalado.

Normalmente puede ser complicado encontrar en nuestra administración más cercana el número concreto que buscamos. Para evitar estos problemas, se puede acceder a nuestra web y localizar dónde puedes comprar el número deseado, con un buscador en el que puedes optar por poner 'contiene', 'empieza' o 'termina' y el número que te interesa. Cuando hayas puesto las cifras, le das a 'Buscar' y la web te indicará la administración donde comprar el décimo, junto con la dirección y el teléfono de contacto.

Otra opción, si la administración está lejos, es acudir a la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado y jugar a la Lotería de Navidad online. Simplemente hay que teclear el ansiado número de la suerte y elegir la fecha del sorteo (viernes, 22 de diciembre de 2023).

La página oficial de Loterías también tiene un buscador que localiza el punto o puntos de venta del boleto. El siguiente paso es llamar por teléfono a la administración para averiguar si el billete de la Lotería de Navidad está disponible. Lo más probable es que nos soliciten el pago previo a través de transferencia bancaria si quieres que te envíen el décimo a domicilio.