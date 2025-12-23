Lotería de Navidad: ¿cómo de cerca has estado de ganar el Gordo?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha dejado una lluvia de millones por toda España, sobre todo en León y Madrid, donde ha caido el 'Gordo', el 79.432. Este número ha dejado 728 millones de euros en la provincia de León donde se han vendido un total del 182 series del número vendido, entre otros puntos, en La Bañeza, en La Pola de Gordón y en Villablino, asoladas por los incendios de este verano.

Otra gran parte de los premios han sido para la Comunidad de Madrid, con más de 355,38 millones de euros. La región ha rascado de todos los premios, menos del octavo quinto, el último en salir del bombo, y destacan el segundo premio íntegro vendido en la calle Barquillo (247 millones) y los 64 millones del 'Gordo', que han caído en el distrito obrero de Hortaleza. ¿Te ha tocado algo? Comprueba aquí si tus décimos han sido premiados.

¿Cómo de cerca te has quedado de ganar el Gordo de Navidad? En este widget podrás ver a qué distancia te has quedado de los grandes premios del sorteo navideño.

Además, aquí también puedes revisar qué administraciones han vendido los premios de la Lotería de Navidad:

Cerca de 82,5 millones de euros se han repartido por Andalucía, entre todas las provincias, en mayor o menor medida, siendo Santa Fe (Granada) y Cazorla (Jaén), las más afortunadas con 25,15 y 24 millones respectivamente, gracias al tercer premio y al primero de los cuartos, que han recaído en el 90.693 y en el 78.477.

En cuanto al primer premio, más conocido como el 'Gordo', no ha pasado del todo de largo, ya que "cientos de décimos" del 79.432 que se pusieron en ventanilla en la localidad leonesa de La Bañeza se han vendido en un bar de Marbella (Málaga).

E

Pese a que la Comunitat Valenciana no ha 'catado' ni el primer ni el segundo premio, sí ha recibido, como dice el tópico, una 'lluvia de millones', sobre todo en la provincia de Alicante. Especialmente abundante ha sido en Moraira gracias a uno de los cuartos premios, el 25.508, dotado con 200.000 euros a la serie. La administración número 1 ha vendido casi 106 series, es decir, más de 21 millones de euros. En esta localidad costera, la ilusión se ha hecho música cuando los integrantes de la Agrupació Musical Cultural de Teulada han acudido a celebrar los 16 millones con los que se han encontrado. "Estamos en una nube", reconocían.

En Aragón, el Sorteo ha dejado más de 23 millones de euros, donde los quintos premios han sido los protagonistas, acompañados de un tercero, y se han repartido por las tres provincias. El número 23.112, el primer quinto premio, ha sido el que ha dejado mayor cuantía de euros, con 9 millones en Andorra (Teruel) mientras que el 23.112 ha traído 1.260.000 euros a la capital aragonesa, entre las cantidades más destacadas.

Galicia ha recibido distintos premios de varias administraciones, como una administración de lotería de A Coruña, que ha repartido más de diez millones de euros, sin olvidar Chantada (Lugo), A Illa de Arousa (Pontevedra) u Ourense, donde se han repartido un cuarto, un tercero y quintos. En A Illa de Arousa, concretamente, se ha dado un resultado curioso: se repartieron tres premios, dos vendidos por terminal y uno en ventanilla, según ha precisado uno de los loteros a Europa Press.

Cataluña ha pellizcado series del tercer premio, los dos cuartos y cinco quintos del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, en un año en que el 'Gordo' ha vuelto a ser esquivo aunque ha recuperado unos 12,6 millones de euros en concepto de los 13 grandes premios del Sorteo de Navidad, sin contar terminaciones, aproximaciones ni pedreas, de los 428.122.500 euros jugados en la comunidad este año.

En Canarias, el 'Gordo' ha pasado de largo por el archipiélago si bien el Sorteo ha repartido más de 4,6 millones de euros en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro. La isla de Gran Canaria ha sido la más agraciada pues solo la administración de loterías de El Corte Inglés, en el barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, ha vendido 38 series del 60.649, un quinto premio, con casi 2,3 millones de euros.

El Sorteo también ha repartido más de 2,2 millones de euros en diversas localidades extremeñas a través de varios premios, aunque la mayor cuantía ha tocado en Talavera la Real, Jerte y Villanueva de la Serena, a falta de contabilizar los décimos comprados en otras regiones.

En Castilla-La Mancha se han repartido cerca de 1,2 millones de euros, región que se ha visto salpicada por ocho de los trece grandes premios, si bien no ha tocado ni el segundo ni el 'Gordo'. La provincia de Toledo, impulsada por el tradicional duelo entre las administraciones 'La Caprichosa' y 'Doña Lola' de la capital --que han repartido una serie de un cuarto y otra más de un quinto cada una--, ha sido el territorio más agraciado, con 520.000 euros. Por el contrario, Guadalajara ha vuelto a ser la menos afortunada un año más, con apenas 72.000 euros en doce boletos de uno de los quintos premios.

El Sorteo de Navidad ha dejado un sabor agridulce entre las administraciones de lotería de la Región de Murcia, ya que solo cinco de ellas --de San Pedro del Pinatar, Cartagena, Murcia, Caravaca de la Cruz y Las Torres de Cotillas-- han podido repartir suerte en forma de décimos premiados correspondientes al tercer premio y cuatro quintos.

La Rioja tampoco ha sido agraciada con el número del 'Gordo' --algo que si ocurrió en 2024, cuando cayó integramente en la número 6 de Logroño, aunque gran parte viajó a Madrid--, en una edición en la que tampoco ha obtenido ninguno de los doce restantes premios importantes, al igual que Cantabria, con 320.000 euros en Santander y Castro Urdiales, en una jornada en la que el 'Gordo' ha vuelto a esquivar esta comunidad.

Aunque la capital ha sido la más agraciada, con un total de 20 décimos premiados, que suman 260.000 euros. Cantabria ha quedado peor parada que en el sorteo del año pasado, cuando la suerte dejó un total de 610.000 euros en seis municipios mientras que el 'Gordo' sigue eludiendo a esta comunidad, donde no deja nada desde 2021.

El Sorteo ha pasado por Navarra en forma de tercer premio y de quinto premio en Pamplona, donde ha dado una "alegría inmensa" a las administraciones que los han vendido. En Asturias, con cerca de 122.000 euros, se ha repartido una de las cifras más bajas de los últimos años, entre los municipios de Oviedo y Gijón.