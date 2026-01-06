Sorteo del Niño 2026
El 32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026
Dotado con 25.000 euros por décimo, ha sido vendido en Burgos y Granada
Redacción / agencias
El tercer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), ha recaído en el número 32615.
Este tercer premio ha sido para el número 32615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.
El número 06703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Niño', dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado y ha estado muy repartido por toda España.
El tercer premio ha sido para el número 32615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.
El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3682 y 1829.
Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.
Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- El Deportivo lanzará una nueva ampliación de capital para lograr 30 millones de euros
- La Cabalgata de los Reyes Magos resiste al granizo en A Coruña con alegría e ilusión
- Llega el día más mágico del año: todo lo que tienes que saber de la Cabalgata de Reyes de A Coruña
- El Deportivo pide a sus socios que confirmen asistencia al partido de Copa del Rey a riesgo de perder el asiento para ese partido
- Así detuvo A Coruña el alza de pisos turísticos: ahora quiere cerrar centenares
- El Deportivo y Cristian Herrera rastrean el mercado buscando una salida