Mi padre tiene un barco

El titular de este comentario forma parte de la letra de una vieja canción infantil que, seguro estoy, se guarda como oro en paño en la memoria colectiva de aquellos que teníamos en la radio el mejor sistema para aprender canciones de todo tipo.

¡Mecachis en la mar!

Más grueso es lo que pienso, al comprobar cómo en el XIX Encontro Empresarial de Organizacións Pesqueiras celebrado días pasados en Burela a convocatoria de Expomar, los gestores han solicitado una vez más que se incorpore al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura lo que ya parece lo que todos conocíamos como "un disco rayado": la constante repetición de una parte de la canción de turno que la aguja del tocadiscos no podía salvar porque, efectivamente, algún pegote o una "rayadura" en el vinilo lo impedían.

Los empresarios pesqueros han sido críticos con lo que calificaron de "inoperatividad del servicio público de empleo para la pesca" y consideraron "urgentísimo cubrir la falta de tripulaciones y titulados" si se quiere mantener operativa la flota pesquera.

Pues aquí es donde no todo el mundo puede decir que su padre tiene un barco, mecachis en la mar.

Es evidente que hay interés en promocionar la contratación de trabajadores extranjeros que sustituyan a los nacionales en las tareas de a bordo de los pesqueros gallegos y, en general, de los barcos de pesca españoles. Pero no estoy absolutamente seguro de que el interés por tal contratación tenga que ver ciertamente con la negativa de las nuevas generaciones de pescadores a enrolarse o con la pretendida intención de reducir en todo lo posible las percepciones económicas que dichos trabajadores han de percibir por esos sus trabajos.

¿No se embarcan porque rechazan trabajar en la pesca o porque los propietarios -armadores o no- de los barcos rebajan drásticamente los salarios?

¿Cómo es posible que se quejen de la falta de titulados para responsabilizarse de los barcos cuando la entidad que agrupa a esos colegiados (Aetinape) denuncia constantemente el alto índice de paro entre el colectivo, al que no se paga lo que teóricamente es aceptable?

¿Creen que rechazan el empleo en un barco porque les resulta más rentable cobrar el subsidio de paro?... ¿O será que, efectivamente, la oferta económica que se les ofrece los equipara a los ciudadanos de terceros países que afirman que cobran mucho menos que antes y, desde luego, menos que los nacionales?

¿Se está jugando con el hambre?

No afirmo nada, pero sí he de decir que me llama la atención la sistemática negativa en el enrole en barcos de pesca de los trabajadores nacionales y la predisposición en el más amplio sentido a contratar mano de obra extranjera después de decir al mundo entero que no hay nadie como el marinero gallego para lograr que la rentabilidad económica de los pesqueros sea efectiva.

Evitar el amarre de los barcos a cambio de ceder los tripulantes en sus salarios no parece el mejor sistema para justificar su actividad.

Creo.