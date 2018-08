La campaña contra el 'furtivismo de bañador' visita diez playas del Barbanza en su recta final

La Xunta lleva a diez playas de la comarca del Barbanza (A Coruña) la campaña de concienciación Non sexas pirata! Á praia vense a gozar, non saquear, que finalizará este viernes. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, explicó en su visita al puesto de la campaña en el paseo marítimo de Boiro que la iniciativa estuvo presente en 35 arenales gallegos y resaltó su objetivo: concienciar a la ciudadanía de la importancia de la ilegalidad que supone extraer marisco sin permiso de explotación. Quintana también destacó la importancia de luchar contra el furtivismo de bañador.