Los armadores de Burela ven un "hándicap" en el cierre de la costera de bonito

El cierre de la campaña del bonito el 23 de agosto, decretado por el Ministerio de Pesca, no pilló desprevenidos a los armadores, aunque confiesan que supone "un hándicap", sobre todo para el puerto de Burela, uno de los referentes en el Cantábrico en cuanto a la especie. El patrón mayor de la cofradía de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, reconoció que este cierre "tan rápido es un perjuicio". "Hablamos con el Ministerio para que nos fuera pasando los consumos y cuando subía un 5% nos lo comunicaba, no deja de ser un récord su cierre", protesta Otero.

El líder del pósito de Burela recuerda que el veto llegó en las dos últimas campañas, aunque el año pasado tuvo lugar en septiembre y confía en que las cuotas sean mayores para la próxima costera. Otero advierte de que el perjuicio económico que provoca el cierre de la campaña se da en dos direcciones: "No solo por no poder pescar bonito, sino por el ahorro que podrían tener otras pesquerías y que no va a producirse", indica. Las consecuencias, dice, no se van a hacer esperar.

En Burela, cerca de una decena de embarcaciones salieron a faenar en esta costera para capturar bonito del norte.