Las cifras del primer mes de la campaña de la nécora, inferiores al mismo periodo de 2017

El primer mes de campaña de la nécora dejó cifras inferiores al mismo periodo del año anterior, aunque la diferencia no es muy grande. El pasado ejercicio marcó los mejores datos de los últimos años (tanto en capturas como en facturación) y repetir esos números era difícil. Las descargas de nécora en las lonjas gallegas descendieron un 19,25% en julio al llegar a las 24,6 toneladas frente a las 30,5 toneladas del mismo mes del año pasado. Las subastas desde el 2 de julio, cuando comenzó la campaña, hasta el 31 fueron las segundas más elevadas de los últimos seis años. Los ingresos durante el primer mes de la temporada por las 24,6 toneladas del crustáceo ascendieron a 400.541 euros, una caída del 10,27% con respecto a la facturación de julio de 2017 (444.389 euros), según los datos provisionales de la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, dependiente de la Consellería do Mar.

A pesar de la menor facturación, el precio medio de la nécora fue mayor durante el primer mes de capturas. La media en julio llegó a los 16,24 euros el kilo, mientras que en el mismo periodo del año pasado el precio medio del crustáceo se quedó en los 14,61 euros el kilo, un aumento del 11, 16% en el presente ejercicio. "El año pasado empezó la campaña un número mayor de barcos, sin embargo este mes la cifra fue menor", indica el presidente de la Asociación de Armadores de Artes Menores de Galicia (Asoar-Armega), José Luis Rodríguez. El representante de la flota artesanal gallega califica el primer mes de la temporada de la nécora como "más bien negativo".

La tendencia positiva del año anterior se interrumpió, al menos durante el inicio de la temporada. Aún queda margen de mejora, ya que hasta finales de diciembre no empieza la veda del crustáceo -que dura seis meses, desde principios de enero hasta julio-. "Que repunte el número de capturas dependerá sobre todo de las condiciones meteorológicas, ya que la nécora se mueve sobre todo cuando el mar está activo", apunta Rodríguez. Aunque el presidente de la flota artesanal gallega ve necesario prolongar el tiempo de veda para que la especie se recupere mejor: "Para que la campaña sea solvente hay que hacer paradas biológicas, pero no solo en nécora, sino también en pulpo y camarón", señala. Además, Rodríguez apunta que año a año la cantidad y la calidad de la nécora empeora porque no hay recuperación en la especie.

Principales centros de venta

La lonja de A Coruña perdió peso en favor de la de Vigo, que durante este inicio de campaña fue la que más nécora recibió y la que más facturó por su subasta. El centro de primera venta coruñés descargó en julio 3.818 kilos de la especie, un descenso del 36,8% ya que en el mismo periodo de 2017 llegaron 6.042 kilos de recurso. La lonja de Vigo fue la que más nécora subastó (5.640 kilos) a pesar de que la cantidad que llegó a puerto fue un 4,19% inferior al primer mes de campaña del año pasado, cuando recibió 5.887 kilos de nécora. Además Vigo está también a la cabeza en facturación ya que durante el primer mes de la campaña ingresó 99.752 euros, un 3,73% más que los 96.165 euros facturados el pasado ejercicio.

Las lonjas gallegas, en lo que va de agosto, subastaron 7.762 kilos por 164.240 euros, aunque todavía son datos provisionales.