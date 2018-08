No todos los barcos son iguales

Y sin embargo, por la acción de gobierno en Galicia, en Madrid o en Bruselas, se pretende la igualdad en el reparto de cuotas. Por ejemplo, las de atún blanco o bonito del norte. Y así no se responde a la realidad del mundo de la pesca porque, como es bien sabido, en la costera del bonito han participado embarcaciones de dos o tres tripulantes junto a barcos con ocho, nueve y hasta diez hombres como tripulación. Esto significa que la embarcación pequeña puede hacer una marea en cuestión de horas y probablemente con poca pesca; pero el barco con más tripulación ha de permanecer, obligatoriamente, más tiempo en la mar, más lejos de la costa y con mayores capturas a bordo si quiere "defender" el buque y su tripulación.

¿Igualdad? Sí, en derechos de pesca. No, -afirma la gente de mar- en las cuotas que corresponden a cada embarcación porque al no ser todos los barcos iguales, tampoco los gastos son los mismos.

En el sector pesquero están convencidos de que el político no sabe distinguir en estos casos y por ello España no ha hecho el reparto por el tipo de barcos sino por el número de estos. Y los barcos, evidentemente, no son iguales.

Cuestión largamente debatida: España tiene muchos barcos -cada año menos, como se puede comprobar en Galicia- y pocas especies comerciales a las que largar los aparejos. Por tanto, o se logran más cuotas de pesca o se desguazan o venden los barcos, porque hay buques que no logran superar capturas anuales de más de dos o tres toneladas. Y así no se puede vivir, no se puede sostener una flota.

Si a ello añadimos que el reparto de cuotas de pesca por autonomías es, a juicio de la mayoría del sector pesquero gallego, un desastre, caeremos en la cuenta de que el futuro de la pesca en Galicia como tal sector dispone de muy pocas posibilidades de futuro.

¿De verdad es tan difícil para un Ministerio, para una Secretaría General de Pesca, para una Consellería do Mar, incluso para una DGPesca, discriminar por tipo de barco para aplicar a cada uno de estos la cuota que le corresponda una vez efectuado el reparto del TAC (Totales Admisibles de Capturas) entre los Estados miembros por la CE? ¿Tiene algún tipo de interés la Comisión Europea y con esta el Consejo de Ministros de la UE en primar a miembros de esta con menos capacidad pesquera que España y, dentro de esta, Galicia? ¿Sabe realmente la UE, incluso Madrid, lo que Galicia significa en materia de pesca, los puestos de trabajo que esta genera, lo que la pesca aporta al Producto Interior Bruto de la autonomía de Galicia? En cualquier caso: ¿les importa realmente la pesca más allá de una programación espectacular para lograr su sostenibilidad? ¿Y quién sostiene a los pueblos y familias que en Galicia viven de lo que pueden pescar en el mar, más allá de una acuicultura que se potencia por los órganos de los distintos gobiernos y se prima de modo muy desigual a la pesca marítima?

Alguien debería preocuparse si no encuentra respuestas adecuadas a estas preguntas inocentes.