La costera del bonito cierra con más descargas y precios inferiores a 2017

La costera del bonito del norte deja este verano cifras superiores a las de los últimos dos años, a pesar de que es la primera vez que la campaña termina en agosto por haber completado la cuota. Las descargas de la especie aumentaron, sin embargo el precio medio del recurso en primera venta se resintió ligeramente ya que descendió de los 4,45 a los 4,22 euros el kilo en la lonja de Burela -la más importante de Galicia en cuanto a esta especie- según el balance que acaba de realizar la Asociación de Armadores de Burela (ABSA).

La temporada del bonito del norte cerró el pasado día 23 después de que el Ministerio de Agricultura y Pesca decretara su fin debido a que la flota española había capturado casi la totalidad de las 15.000 toneladas de recurso disponibles. Los balances se van cerrando en estos días, y en Galicia una de las lonjas que dio por finalizadas las cuentas fue la de Burela. Las descargas en el puerto lucense alcanzaron las 1.106 toneladas de bonito, un aumento del 16,6% en comparación a las 994,9 toneladas que llegaron en 2017. La facturación también fue superior, con 4,6 millones de euros por los 4,4 millones del pasado año. "Los datos están cerrados a falta de una subasta que se realizará a las ocho de la tarde -de ayer- pero que poco variará con las cifras finales porque es poca cantidad", explicaba ayer el gerente de ABSA, Miguel Neira.

En total 48 embarcaciones pasaron por el puerto de Burela para descargar bonito del norte. El último barco lo hizo ayer a la mañana. "Del casi medio centenar de barcos que vienen a subastar su pescado solo cinco pertenecen a nuestra asociación", indica Neira, que remarca el descenso de la flota gallega. Las opciones que manejan ahora estos barcos son bastante reducidas: o paran o regresan a su pesquería, que en su caso suele ser el palangre de superficie. "Esos cinco barcos no contaban con dejar la pesca en agosto. Ahora los armadores deben decidir qué hacer", apunta el representante de ABSA.

El sector resalta el hecho de que en el Cantábrico había abundancia de bonito, y que la gran presencia del recurso derivó en la facilidad de los barcos para capturarlo. La cuota de 15.000 kilos de la especie no fue suficiente para la flota. "Sería ideal que continuara por la rentabilidad del bonito. Los datos de los científicos avalan el incremento del TAC -totales admisibles de capturas-", señala Neira, que afirma que el aumento del cupo "es necesario" ya que desde el 2016 se cerró la costera antes de tiempo.

El balance de la campaña "no puede ser positivo", según Neira. "Hay menos flota local, aunque a nivel puerto los datos fueron mejores", destaca el portavoz de ABSA. Para la asociación lo ideal sería que las embarcaciones pudieran trabajar durante los cinco meses establecidos de duración de la costera del bonito, no solo porque los barcos faenen más tiempo, sino también porque así "se dejaría descansar a otras especies". El sector pesquero no es el único afectado por la finalización de la costera del bonito, ya que los pescaderos, comerciantes y restaurantes, entre otros, también pierden el recurso.

La lonja de A Coruña, la segunda de referencia de Galicia, no deja un balance tan positivo como el de Burela. Los barcos descargaron en el puerto coruñés 343,2 toneladas de bonito por las 368,2 que recibió durante el pasado ejercicio, un 6,78% menos. La facturación también es inferior, concretamente un 15,47%, ya que durante esta campaña ingresó 1,3 millones de euros por los 1,6 millones del 2017, aunque hay que destacar que estos datos facilitados por la Plataforma Tecnolóxica da Pesca son todavía provisionales.